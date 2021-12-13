Буряк поділився своєю думкою про проблеми київського "Динамо".

Колишній головний тренер збірної України та київського "Динамо" Леонід Буряк поділився своєю думкою про проблеми і результати "біло-синіх" в поточному сезоні.

На думку досвідченого фахівця, київському клубу варто вийти на трансферний ринок цієї зими і посилити деякі проблемні позиції, зокрема атакуючу лінію.

"Кияни добре грали проти "Зорі". Перевага "Динамо" була великою, але немає належної реалізації. Якщо не помиляюся, 27-28 ударів "біло-сині" завдали по воротах "Зорі" і гольових моментів створили багато, особливо в першому таймі. Однак, на другий тайм динамівці вийшли і перші 15 хвилин провели так, ніби все було вже вирішено і результат досягнутий, не включилися в гру.

Загалом, зазначу, що "Зоря" добре оборонялася. При всій повазі до Гармаша, зазначу, що атакуюча лінія "Динамо" потребує посилення. Навіть з урахуванням того, що є Бесєдін і Супряга, потрібен ще форвард", - заявив Буряк у коментарі Footboom.

Читайте такожТренер збірної України Петраков пояснив, чому перейшов на українську мовуВарто відзначити, що в рамках чемпіонату України атакуюча лінія "Динамо" виглядає зовсім непогано. "Біло-сині" другі за кількістю забитих голів в УПЛ з 47 голами за 18 ігор. Більше тільки у "Шахтаря" - 49 голів. У той же час, в цьому сезоні Ліги чемпіонів "Динамо" змогло забити всього лише один гол.

Динамо Київ: результати в сезоні

"Динамо" не змогло здобути жодної перемоги на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. Кияни програли всі матчі, крім домашньої гри з "Бенфікою" в 1-му турі (0:0).

Остаточне положення команд у групі Е: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.

В УПЛ "Динамо" йде на другій позиції, маючи на два бали менше, ніж у "Шахтаря". В активі "гірників" 47 очок, у киян - 45.

У Кубку України "Динамо" обіграло "Маріуполь" і вийшло в 1/4 фіналу турніру.

Автор: Володимир Медяник