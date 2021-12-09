Сергій Стаховський поділився своєю думкою про роботу Луческу в "Динамо".

Український тенісист Сергій Стаховський поділився думками про румунського тренера Мірчу Луческу, який очолив київське "Динамо" після багатьох років роботи в донецькому "Шахтарі".

- Якщо Луческу не виграє чемпіонат, ви вибачите йому це, дасте ще один шанс?

- Це не мені вирішувати. Як уболівальник я досить критично ставлюся до його призначення, але повинен віддати належне і безпосередньо йому, як немолодій людині, яка прожила в Україні досить довгий час, побудував собі певний фан-клуб в донецькому "Шахтарі".

Читайте такожПекельні розбірки в Лісабоні: фанати Динамо і Бенфіки влаштували масову бійку перед матчем ЛЧ (відео)Щоб зробити такий крок, потрібно реально мати яйця. Скільки б грошей йому не заплатили, це сильно вдарило по його іміджу в "Шахтарі". До того ж, він отримав досить багато негативу від уболівальників київського "Динамо".

Тому зробити такий крок і дати результат - це реально дуже круто і неймовірно потужно. Так що я не маю права його критикувати і говорити, дам йому шанс чи ні.

Він вже зробив дуже багато, тому що "Динамо" виграло чемпіонат. І зараз киян йдуть врівень з "Шахтарем", який з купівлі і продажу гравців був набагато активніше "Динамо" в цьому сезоні, - сказав Стаховський в коментарі "Футбол 1/2/3".

Нагадаємо, в середу, 8 грудня, київське "Динамо" під керівництвом Луческу програло в гостях португальській "Бенфіці" свій заключний матч у груповому етапі Ліги чемпіонів з рахунком 2:0.

"Динамо" не змогло здобути жодної перемоги на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. Кияни програли всі матчі, крім домашньої гри з "Бенфікою" в 1-му турі (0:0).

Остаточне положення команд у групі Е: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.

В УПЛ "Динамо" йде на другій позиції, маючи однакову кількість набраних очок з "Шахтарем" по 44, але кияни поступаються в різниці голів.

У Кубку України "Динамо" обіграло "Маріуполь" і вийшло в 1/4 фіналу турніру.

Свій наступний матч "біло-сині" зіграють 12 грудня на своєму полі проти "Зорі" в рамках 18-го туру УПЛ. Це буде останній матч київського клубу в цьому році.

Автор: Володимир Медяник