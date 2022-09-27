Олександр Усик вірить у перемогу збірної України у грі з Шотландією.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик, який напередодні побував у розташуванні збірної України, прокоментував свій візит до національної команди перед вирішальним матчем Ліги націй проти Шотландії.

Зірковий боксер висловив надію, що українські футболісти впораються із завданням і здобудуть перемогу в дуже важливому поєдинку.

"Був у Києві, спілкувався з президентом УАФ, знав, що 27 вересня буде гра. Приїхав сюди до дітей, взяв їх з собою. Взяв синів, щоб помандрувати з ними, вони нудьгують, але все нормально. Старшому дуже подобається, тому що він займається футболом, у молодшого один футболіст, якого він знає - Роналду, але збірну України теж знає.

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Завжди приємно спостерігати за тренуваннями, тим більше збірної України. Дуже круто, спостерігаю за робочими моментами, в роздягальні, як хлопці спілкуються і жартують, мені подобається.

Матч з Шотландією - вирішальний для збірної України, всі хлопці заряджені. Спілкувався з тренером, наші футболісти будуть віддавати на поле все, що у них є. Дай Бог, щоб перемога була за нами. Чекаю, щоб наші хлопці добре зіграли і перемогли", - наводить слова Усика УАФ.

Нагадаємо, матч Україна - Шотландія пройде в Кракові на стадіоні "Краковія" імені Юзефа Пілсудського. Обслужить цю зустріч грецький суддя Анастасіос Сідіропулос.

Після п'яти турів групового етапу Ліги націй в активі збірної України 10 набраних очок. Команда Петракова йде на другій позиції в групі 1 дивізіону В, відстаючи від Шотландії на два очки.

Таким чином, збірній України потрібно обов'язково вигравати у Шотландії, щоб посісти перше місце і завоювати путівку в дивізіон А Ліги націй.

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