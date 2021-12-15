Роман Максимюк розповів про свою ігроманію.

Український екс-футболіст Роман Максимюк розповів про те, як програв всі свої заощадження в казино.

Про це він розповів YouTube-каналу "Бомбардир"

"Ігроманія - це хвороба. У нас, спортсменів, цей азарт в крові. І ці казино затягують більше, ніж звичайних людей. Я програв все, були борги, і ніхто з друзів вже не позичав гроші. Потрібно було в супермаркет - везли мене, брали візок, заправляли бензин, але готівку не давали, тому що знали, куди це піде. Але головне, що кар'єра йшла по похилій. Йдеш на тренування, а думаєш про те, як відігратися", - сказав Максимюк.

Він назвав суму, яку програв за короткий період:

"За три місяці програв все, що у мене було. Плюс машина в ломбард була здана. Audi A8 у мене була. Разом з машиною вийшло близько 300 тисяч доларів. Це тільки в Дніпрі. І ще були періоди".

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Максимюк розповів, що в "Дніпрі" знали про його залежність і намагалися допомогти:

"Я ходив до психолога. Це до клубу дійшло, мене клуб намагався рятувати. Мені зробили ліміт на картці на зарплату: я не міг більше певної суми зняти готівки. Якщо хотів більше, повинен був питати дозволу у керівництва, пояснювати. Тоді мені через дружину розблокували картку. А так - 300-400 доларів на тиждень-два, більше я не міг зняти. Всі розуміли, що це хвороба і намагалися допомогти. А мене затягувало. Коли програєш серйозні суми - йдеш відіграватися. Я не кажу, що весь час програвав. У мене був виграш 300 тисяч гривень і навіть 750 тисяч за вечір. Тоді долар був 4-5 гривень".

Він також згадав про ставлення з боку казино:

"Тоді казино працювали легально. Мені казино машину давало з охороною, я їхав і клав гроші в банківський ящик. Давали охорону, бо не в їхніх інтересах було, щоб їхнього клієнта пограбували. Вони берегли таких клієнтів, як я. Вони знали, що я на наступний день поверну їм гроші".

Максимюк зізнався, що не став переходити в харківський "Металіст", а вибрав місто, де не було казино:

"Я міг піти в "Металіст" до Маркевича, але вибрав "Волинь", тому що в Луцьку не було казино. Так, були всі ці автомати, "однорукі бандити", але я туди - ні. Найближче було у Львові, але туди ж не наїздишся. Я боровся, як міг. Бачив, що у мене все йде шкереберть".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Максимюк зараз працює вантажником у супермаркеті.

Роман Максимюк: кар'єра у футболі

Роман Максимюк грав за цілу низку українських клубів, серед яких "Прикарпаття", "Динамо" Київ, "Дніпро", "Волинь" та "Чорноморець". Також він виступав у російському "Зеніті" та інших клубах.

Максимюк має досвід виступів за збірну України, у складі якої зіграв п'ять матчів.

Останнім клубом Максимюка була"Волинь". Він завершив свою кар'єру в 2011 році.

Максимюк є чемпіоном України 2000 року, володарем Кубка Росії 1999 року та Кубка України 2000 року.

У 2017 році офіційний сайт ФК "Тернопіль" оголосив про призначення головним тренером команди Романа Максимюка, але через кілька днів з'явилася інформація, що він покинув тернопільський клуб. За даними українських ЗМІ, Максимюк підозрювався в організації договірних матчів.

Автор: Антон Дудар