Роман Максимюк пограв за кілька відомих українських клубів, серед яких "Динамо" Київ.

Колишній футболіст київського "Динамо" і збірної України Роман Максимюк розповів сумну історію свого життя, як він втратив всі свої заощадження і нерухомість.

Екс-футболіст зараз працює вантажником в одному з супермаркетів Луцька і дуже хоче повернутися у футбол. Максимюк в інтерв'ю Fanday розповів, що у нього є тренерська ліцензія і він готовий розглянути різні пропозиції. Також він розповів, чи готовий прийняти пропозицію від якогось клубу з Росії.

- Ваш найбільший гонорар - 50 тисяч доларів за Кубок Росії - що він означав у тодішніх цінах?

- У 1999 році 50 тисяч доларів ‒ це як зараз 500, напевно. Якщо брати по співвідношенню, за ціною нерухомості. Я за 50 тисяч купив в Івано-Франківську три трикімнатні квартири. Мені пропонували купити нерухомість в Санкт-Петербурзі за 55 тисяч біля бази "Зеніту". Через два роки вона коштувала 750 тисяч.

- Яка була найдурніша трата грошей у вашому житті?

- Моя ігроманія - це гра в казино. Це не ігрові автомати, а казино. Я був ігроманом, цього не приховую, всі про це знають. Всі заощадження, що я заробив, я програв в казино. Ось це і є сама дурна трата.

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- Працюю вантажником. Квартири у Франківську не залишилися, Я їх продав. Так вийшло, що коли я прийшов в "Динамо", вони мені обіцяли квартиру, але я не закріпився в складі і мені не дали. Щоб десь осісти, я вирішив купити квартиру в Києві. Заради трикімнатної в Києві в 2000 році потрібно було продати три в Івано-Франківську. Я зрозумів, що у Франківськ не повернуся, в Дніпрі не хотілося жити, вирішив залишатися в Києві.

- Що з тією квартирою?

- Залишив її колишній дружині. Під час розлучення я залишив все, – сказав Максимюк.

- Юрій Вернидуб каже, що відмовив би російським клубам. Як думаєте, це правда?

- Це його слова, він в інтерв'ю чітко сказав. Така його позиція. Толик Тимощук вибрав іншу позицію і зараз помічник тренера в "Зеніті". У кожного є своя позиція.

- А ви б пішли тренувати російський клуб зараз?

- Розумієте, я зараз працюю вантажником в одному з супермаркетів Луцька. Ось така у мене склалося життя. У мене є тренерська Ліцензія і я хотів би повернутися у футбол.

Читайте такожЕкс-футболіст збірної України розповів, як Алієв лупцював його дружину і синаОт скажіть мені, чому наші заробітчани пачками їздять на роботу в Росію? Вони не публічні, їм можна, а якщо людина публічна, то їй відразу кажуть, що це неправильно. Я не розумію цього.

Не знаю, як би я вчинив. Я дуже хочу повернутися у футбол. Якби пропозиція з Росії надійшла, то я не знаю, як би я вчинив, – сказав Максимюк.

Роман Максимюк: кар'єра у футболі

Роман Максимюк грав за цілу низку українських клубів, серед яких "Прикарпаття", "Динамо" Київ, "Дніпро", "Волинь", та "Чорноморець". Також він виступав у російському "Зеніті" та інших клубах.

Роман Максимюк має досвід виступів за збірну України, у складі якої зіграв п'ять матчів.

Останнім клубом Максимюка була "Волинь". Він завершив свою кар'єру в 2011 році.

Максимюк є чемпіоном України 2000 року, володарем Кубка Росії 1999 року та Кубка України 2000 року.

У 2017 році офіційний сайт ФК "Тернопіль" оголосив про призначення головним тренером команди Романа Максимюка, але через кілька днів з'явилася інформація, що він покинув Тернопільський клуб. За даними українських ЗМІ, Максимюк підозрювався в організації договірних матчів.

Автор: Володимир Медяник