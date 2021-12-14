Колишній тренер заперечує свою причетність до договірних ігор.

Колишній футболіст збірної України та київського "Динамо" Роман Максимюк розповів, як звинувачення в участі в договірних іграх не дозволили йому побудувати тренерську кар'єру.

Максимюк стверджує, що не брав участі в подібного роду схемах, а заява на нього від футболіста, який був викритий в довірних іграх була написана під тиском. Всі ці звинувачення в підсумку призвели до того, що колишній тренер "Волині" зараз змушений працювати вантажником.

"Замучився все всім пояснювати. У різних передачах показувалися факти договірних матчів в українському футболі. Була на мене заява від людини, яку я тренував (прим. заява екс-гравця "Металіста" U-21 Євгена Маліка, який брав участь у договірних іграх). Він сказав, що написав заяву під тиском.

Читайте такожЕкс-футболіст збірної України розповів, як Алієв лупцював його дружину і синаГоворили, що я в перерві матчу "Волинь" U-21 - "Дніпро" U-21 підходив до футболістів і пропонував здати гру. Але у нас на полі в Луцьку зверху на трибунах сидів Віталій Кварцяний, який спостерігав за всіма діями гравців. Такі серйозні речі в перерві не вирішуються. Неможливо такі речі за кілька хвилин пояснити.

Клуби почали страхуватися-ставили диктофони і так далі. Домовленість між командами раніше була на рівні керівництва і так далі. Але на цьому футболісти і нечесні люди не заробляли. Я працюю вантажником через ці заяви. Вони поставили хрест на моїй тренерській кар'єрі.

Коли на мене перевели всі стрілки, то приписали до договорняків "Металіста" U-21, "Полтави" та інших. Я не хотів вести ніяких розслідувань", - сказав Максимюк в інтерв'ю YouTube каналу Бомбардир.

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Роман Максимюк грав за цілу низку українських клубів, серед яких "Прикарпаття", "Динамо" Київ, "Дніпро", "Волинь", та "Чорноморець". Також він виступав у російському "Зеніті" та інших клубах.

Роман Максимюк має досвід виступів за збірну України, у складі якої зіграв п'ять матчів.

Останнім клубом Максимюка була "Волинь". Він завершив свою кар'єру в 2011 році.

Максимюк є чемпіоном України 2000 року, володарем Кубка Росії 1999 року та Кубка України 2000 року.

У 2017 році офіційний сайт ФК "Тернопіль" оголосив про призначення головним тренером команди Романа Максимюка, але через кілька днів з'явилася інформація, що він покинув Тернопільський клуб. За даними українських ЗМІ, Максимюк підозрювався в організації договірних матчів.

Автор: Володимир Медяник