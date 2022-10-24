Франк Рібері зізнався, що не хотів завершувати кар'єру в цьому сезоні.

Легендарний екс-футболіст мюнхенської "Баварії" і національної збірної Франції Франк Рібері, який напередодні оголосив про завершення кар'єри, зізнався, що змусило його прийняти таке рішення.

39-річний француз зазначив, що хотів і далі продовжувати грати, проте йому не дозволили продовжити виступи проблеми зі здоров'ям.

"Кілька тижнів тому був у Мюнхені, шукав рекомендації лікаря. Думав, може бути, вдасться знайти рішення. Але мені знадобиться операція, щоб вести хоча б звичне життя. Три місяці тому відчував себе відмінно, а потім в липні у мене вперше захворіло коліно. У першому матчі сезону проти "Роми" грав попри біль.

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Я не крихкий, але після того матчу три дні не міг ходити. Лікарі сказали, що все дуже серйозно. Не міг повірити, що мене змусили припинити грати. Я хотів сам вирішити, коли завершити кар'єру", - наводить слова Рібері видання Bild.

Нагадаємо, в цьому сезоні Франк Рібері виступав у складі італійської "Салернітани". Зазначається, що після завершення кар'єри французу було запропоновано посаду в структурі клубу.

Франк Рібері: кар'єра і досягнення

Рібері з 2005 по 2007 рік грав за "Олімпік Марсель", після чого перебрався до мюнхенської "Баварії".

У стані німецького гранда Рібері став легендою. У період з 2007 по 2019 рік Франк 9 разів ставав чемпіоном Німеччини, 6 разів вигравав Кубок Німеччини, а також у сезоні 2012/13 допоміг "Баварії" оформити требл.

У 2013 році після перемоги в Лізі чемпіонів Рібері був номінований на нагороду "Золотий м'яч". Зірковий француз посів третє місце в голосуванні, пропустивши вперед лише Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду.

У 2006 році Рібері став віце-чемпіоном світу у складі збірної Франції. Всього у Франка 81 матч у футболці "Ле Блю".

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