Колишній лідер мюнхенської "Баварії" та збірної Франції Франк Рібері оголосив про завершення кар'єри.
"М'яч зупиняється. Почуття всередині мене - ні. Дякую всім за цю чудову пригоду", - написав Рібері у своєму Twitter.
Цього сезону 39-річний гравець виступав за італійську "Салернітану". Французу вже підготували посаду в структурі клубу.
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Влітку 2019 року Рібері покинув "Баварію" та приєднався до "Фіорентини". У вересні 2021 року Франк став гравцем "Салернітани", де і завершив кар'єру.
Франк Рібері оголосив про завершення кар'єри
Франк Рібері: кар'єра та досягнення
- Рібері з 2005 по 2007 рік грав за "Олімпік Марсель", після чого перебрався до мюнхенської "Баварії".
- В стані німецького гранда Рібері став легендою. В період з 2007 по 2019 рік Франк 9 разів ставав чемпіоном Німеччини, 6 разів вигравав Кубок Німеччини, а також в сезоні 2012/13 допоміг "Баварії" оформити требл.
- У 2013 році після перемоги в Лізі чемпіонів Рібері був номінований на нагороду "Золотий м'яч". Зірковий француз посів третє місце в голосуванні, пропустивши вперед лише Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.
- У 2006 році Рібері став віце-чемпіоном світу у складі збірної Франції. Всього у Франка 81 матч у футболці "Ле Блю".