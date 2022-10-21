У 2013 році після перемоги в Лізі чемпіонів Рібері був дуже близьким до завоювання нагороди "Золотий м'яч".

Колишній лідер мюнхенської "Баварії" та збірної Франції Франк Рібері оголосив про завершення кар'єри.

"М'яч зупиняється. Почуття всередині мене - ні. Дякую всім за цю чудову пригоду", - написав Рібері у своєму Twitter.

Цього сезону 39-річний гравець виступав за італійську "Салернітану". Французу вже підготували посаду в структурі клубу.

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Влітку 2019 року Рібері покинув "Баварію" та приєднався до "Фіорентини". У вересні 2021 року Франк став гравцем "Салернітани", де і завершив кар'єру.

Франк Рібері: кар'єра та досягнення