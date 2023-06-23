Легенди світового футболу візьмуть участь у поєдинку на підтримку України.

5 серпня відбудеться благодійний поєдинок на підтримку України "Game 4 Ukraine".

Гра пройде в Лондоні стадіоні "Стемфорд Брідж".

У цьому поєдинку зіграють команда легенди українського футболу Андрія Шевченка проти команди півзахисника "Арсеналу" і збірної України Олександра Зінченко.

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Зінченко і Шевченко напередодні нарешті оголосили склади своїх команд.

Відзначимо, що в команді Шевченка зіграють володар "Золотого м'яча-2006" Фабіо Каннаваро, легендарні Макелеле, Зеєдорф, Діда, Дзола та інші зірки світового футболу. Також у свою команду Андрій Шевченко запросив вінгера "Челсі" Михайла Мудрика.

Тренером команди Шевченка буде наставниця жіночої команди лондонського "Челсі" Емма Хейз.

Синя команда (Андрій Шевченко):

Воротар: Діда, Карло Кудічіні,

Захисник: Рікардо Карвальо, Массімо Оддо, Вільям Галлас, Фабіо Каннаваро

Півзахисник: Майкл Ессьєн, Клод Макелеле, Кларенс Зеєдорф, Михайло Мудрик, Джанфранко Дзола

Нападник: Лука Тоні, Самюель Етоо, Андрій Шевченко

Команда Олександра Зінченка складається переважно з легенд лондонського "Арсеналу", таких як Йєнс Леманн, Робер Пірес, Патрік Вієйра. Також за команду Зінченка зіграють Едгар Давідс, Жерар Піке, Шота Арвеладзе та інші зірки світового футболу.

Тренером команди Зінченка буде легендарний французький фахівець Арсен Венгер.

Жовта команда (Олександр Зінченко):

Воротар: Йєнс Леманн

Захисник: Джолеон Лескотт, Пер Мартесакер, Йон Арне Ріїсе, Уес Морган, Жерар Піке, Бакарі Санья

Півзахисник: Патрік Бергер, Робер Пірес, Антоніо Валенсія, Патрік Вієйра, Джек Вілшир, Едгар Давідс, Олександр Зінченко

Нападник: Роббі Кін, Шота Арвеладзе

Додамо, що всі виручені кошти з цього матчу підуть на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області, постраждалого від війни РФ проти України.

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