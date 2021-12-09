Каталонці продовжують бути в кризі.

У 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" на своєму полі розбила "Барселону". В паралельному матчі "Бенфіка" обіграла "Динамо" та оформила вихід до плей-оф ЛЧ.

"Баварія" - "Барселона" - 3:0

Голи: Мюллер, 34, Сане, 43, Мусіала, 62

Остаточне положення команд в групі Е: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1

"Барселона" тепер зіграє у Лізі Європи. Каталонці вперше з 2004 року візьмуть участь у другому за престижністю єврокубку. Тоді турнір носив назву Кубок УЄФА.

Серія потраплянь "Барси" до плей-оф ЛЧ почалася в сезоні 2004/05, коли Ліонель Мессі дебютував за клуб, а перервалася у першому ж сезоні після відходу аргентинця з команди.

Ліга чемпіонів 2021-2022: головне

Груповий етап Ліги чемпіонів тривав з 14 вересня по 8 грудня. У плей-оф турніру вийшли по дві найкращі команди з кожної групи за підсумками шести турів.

Жеребкування 1/8 фіналу пройде 13 грудня.

Матчі плей-оф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

"Шахтар" і "Динамо" у своїх групах достроково стали останніми.

Автор: Артем Будрін