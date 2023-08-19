Підопічні Віктора Скрипника обіграли "Верес" у 4-му турі УПЛ.

У суботу, 19 серпня, відбувся поєдинок четвертого туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Верес" приймав полтавську "Ворсклу".

Гра проходила на стадіоні "Авангард" (Рівне) і завершилася перемогою гостей з рахунком 2:1.

Рахунок у поєдинку був відкритий на 6-й хвилині - м'яч у власні ворота забив захисник господарів поля Валерій Кучеров. На 18-й хвилині зустрічі гості подвоїли перевагу в рахунку - відзначився Владлен Юрченко.

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На 20-й хвилині матчу став дуже курйозний гол. Футболісти "Ворскли" влаштували парад помилок під час спроби виходу з оборони в атаку, "Верес" пресингував. Чеснаков вирішив віддати пас на Ісенка, а той зробив незручну передачу на партнера, який на лінії штрафного майданчика у боротьбі із суперником віддав надто сильний пас на Чеснакова. Від Володимира м'яч відскочив у напрямку Ісенка. Голкіпер побіг до м'яча і намагався його вибити, але влучив у Чеснакова. У результаті м'яч виявився у Станіслава Шарая, який зблизька пробив під поперечину.

У компенсований час "Вересу" вдалося зрівняти рахунок у подинці, проте арбітр зустрічі скасував взяття воріт після перегляду ВАР, угледівши офсайд у Миколи Гайдучика.

"Верес" - "Ворскла" - 1:2

Голи: С. Шарай, 20 - Кучеров, 6, аг, Юрченко, 18

"Верес": Паст, Вовченко, Курко, А. Близниченко (Гайдучик, 88), Марусич, Яго (Гагун, 78), С. Шарай (Світюха, 78), Балан (Гакман, 64), Кучеров, В. Шарай, Шевченко

"Ворскла": Ісенко, Пердута, Скляр, Юрченко (Тіагуїньо, 83), Степанюк, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Челядін (Нестеренко, 67), Кане, Сантана (Л. Рамірес, 74)

Попередження: Шевченко (62) - Челядін (38), Сантана (45+2), Скляр (48), Нестеренко (71), Кані (80)

Вилучення: Марусич (89)

Відзначимо, що для "Ворскли" це перша перемога в новому сезоні УПЛ. "Верес", в свою чергу, залишається поки без перемог. Команда зазнала трьох поразок і один раз зіграла внічию.

У наступному турі УПЛ полтавська "Ворскла" зіграє проти одеського "Чорноморця" (27 серпня). "Верес" у 5-му турі повинен був зустрітися з київським "Динамо", проте цей матч був перенесений на невизначений термін.

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