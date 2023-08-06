Донецькому клубу "Бенфіка" пропонує 12 мільйонів євро за Трубіна.

Воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін близький до переходу в португальську "Бенфіку".

Як повідомив інсайдер Ніколо Скіра, між клубами наразі тривають переговори щодо бонусів, які необхідно включити в угоду.

Анатолій може заробляти два мільйони євро на рік у лісабонській команді, а контракт, вірогідно, буде підписаний до 2028 року. Донецькому клубу "Бенфіка" пропонує 12 мільйонів євро за Трубіна.

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Нагадаємо, що міланський "Інтер" проявляв серйозний інтерес до Трубіна, але трансфер зірвався через неготовність італійської команди платити суму, яка б задовольнила "Шахтар".

Додамо, що в перших двох турах УПЛ на воротах "Шахтаря" стояв Дмитро Різник.

За "Бенфіку" нещодавно виступав нападник збірної України Роман Яремчук.

За даними порталу Transfermarkt, вартість Трубіна становить 22 мільйони євро. Його контракт з "Шахтарем" спливає влітку 2024 року і він відмовився продовжувати угоду.

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