Роман Яремчук став найдорожчим придбанням в історії "Брюгге".

Нападник національної збірної України Роман Яремчук розповів про причини свого переходу з португальської "Бенфіки" в "Брюгге".

Напередодні українець уклав довгостроковий контракт з чинним чемпіоном Бельгії.

"Я дуже радий бути в "Брюгге", перейшов в цю команду, щоб вигравати трофеї і грати в Лізі чемпіонів. Крім того, для мене важлива атмосфера на стадіоні. У Бельгії багато молодих і талановитих гравців, тут більш відкритий футбол.

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Що стосується "Бенфіки", то це дійсно великий клуб, і ти це відчуваєш, коли знаходишся там. Ти відчуваєш тиск уболівальників і керівництва клубу. Я отримав там хороший досвід, забив кілька важливих голів", - наводить слова Яремчука офіційний сайт "Брюгге".

Зазначимо, що "Брюгге" заплатив "Бенфіці" за перехід українця 16 мільйонів євро, плюс 3 мільйони євро бонуси. Це робить Романа Яремчука найдорожчим придбанням в історії бельгійського гранда.

Нагадаємо, "Брюгге" є чинним чемпіоном Бельгії з футболу і володарем Суперкубка країни.

У поточному сезоні клуб займає третє місце в турнірній таблиці бельгійської першості, маючи після шести зіграних ігор 13 балів.

"Брюгге" зіграє у груповому раунді Ліги чемпіонів цього сезону. Новий клуб Яремчука потрапив в одну групу з іспанським "Атлетіко", португальським "Порту" і німецьким "Байєром".

Роман Яремчук: кар'єра

Роман Яремчук є вихованцем київського "Динамо", але закріпитися в першій команді українського гранда не зумів. Також в Україні він виступав за "Олександрію" на правах оренди.

У період з 2017 по 2021 рік Яремчук захищав кольори "Гента". За "буйволів" Яремчук відіграв 152 матчі у всіх турнірах, в яких забив 61 м'яч.

Влітку 2021 року за 17 мільйонів євро Яремчук перейшов в "Бенфіку". У складі португальського клубу українець зіграв 48 матчів і забив 9 голів.

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