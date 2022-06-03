За словами Романа Яремчука, це було особисте рішення кожного футболіста.

Гравці національної збірної України по футболу, навіть ті, що раніше говорили російською - всі почали переходити на українську мову при спілкуванні.

Про це розказав нападник національної збірної України по футболу Роман Яремчук в ефірі інформаційного телемарафону.

"Це було особисте рішення кожного футболіста, тому що у нас кожний самостійно вирішує, якою мовою йому говорити. Зараз у всіх бажання спілкуватися тільки українською мовою. Всі розуміють, що відбувся переломний момент, коли потрібно дійсно проявити єдину позицію та патріотизм. Саме тому, на мою думку, 100% гравців збірної прийняли рішення спілкуватись українською", - сказав форвард національної збірної.

Яремчук зауважив, що матч зі збірною Шотландії був дуже складним та ще раз подякував всім українцям за підтримку.

"Коли ти так далеко знаходишся від України, то по особливому відчувається підтримка від всіх людей. Ми зараз працюємо тільки на Україну та для наших захисників. Тому, це наша спільна перемога",- акцентував він.

Він додав, що під час матчу на стадіоні було близько трьох тисяч українських вболівальників.

"Коли після голу я побіг до трибуни, то відчував особливе єднання з вболівальниками. Гордість, що ми разом переживаємо один момент, коли можемо стати єдиним цілим та розділити радість",- сказав український нападник, який забив другий гол у матчі.

Яремчук зазначив, що коли в країні триває війна, а спортсмени продовжують робити свою роботу, то відчувається надзвичайна відповідальність перед всіма українцями.

"Мотивація просто зашкалює, тому що кожен футболіст переймається великою відповідальністю перед нашими людьми та нашими воїнами. У кожного триває своя битва, тільки на різних фронтах. Ми намагаємося робити те, що ми найкраще вміємо, щоб приносити перемогу Україні",- акцентував Яремчук.

Нагадаємо, в матчі 1/2 фіналу відбору на чемпіонат світу-2022 збірна України на стадіоні "Хемпден парк" в Глазго перемогла Шотландію з рахунком 3:1. Голами у складі команди Олександра Петракова відзначилися Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Артем Довбик. За Шотландію гол забив Макгрегор.

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