Ігор Бєланов підтримав призначення Олександра Петракова.

Легендарний екс-футболіст одеського "Чорноморця" і київського "Динамо" Ігор Бєланов прокоментував рішення виконкому УАФ призначити головним тренером національної збірної України Олександра Петракова.

На думку володаря "Золотого м'яча", Петраков своєю роботою заслужив очолити національну команду. Бєланов також висловив слова підтримки тренеру і зазначив, що футболісти збірної вірять в Петракова, що є важливим фактором для цієї посади.

"Думаю, що Петраков заслужив стати головним тренером збірної. По-перше, він прийняв команду в дуже відповідальний момент, це дорогого коштує. Він дуже толерантний. Можливо, ще не вистачає того досвіду, який повинен бути, але це приходить з роками. Тому хочеться його підтримати. Найголовніше, що в нього вірять хлопці, це дуже важливо.

Читайте такожТанцював навіть Петраков: з'явилося відео з роздягальні збірної України після перемоги над боснійцямиГравці повинні відчувати тренера. Це те ж саме, що Лобановський: він все для нас робив, і ми намагалися віддати все, що могли, на футбольному полі. Не було такого, що хтось був краще, а хтось гірше. Це була одна команда, ми працювали і виконували те, що повинні були", - цитує Бєланова Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, під керівництвом Олександра Петракова збірна України пробилася в плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022.

Олександр Петраков у збірній України

Петраков був призначений виконуючим обов'язки головного тренера збірної України 18 серпня після того, як Сергію Реброву не вдалося домовитися про розрив контракту з клубом "Аль-Айн" (ОАЕ).

Під керівництвом Петракова Україна провела сім матчів: п'ять офіційних і два товариських. "Жовто-сині" здобули дві перемоги при п'яти нічиїх.

У контрольних матчах українці зіграли внічию з Чехією (1:1) і Болгарією (1:1), а в рамках відбору на ЧС-2022 обіграли Боснію і Герцеговину (2:0 в гостях) і Фінляндію (2:1 в гостях) і розійшлися миром з Казахстаном (2:2), французами (1:1) і боснійцями (1:1).

Автор: Володимир Медяник