Фахівець продовжить працювати вже не в статусі виконуючого обов'язки головного тренера.

Українська асоціація футболу призначила Олександра Петракова повноправним головним тренером збірної України. Наставник позбавився приставки в.о. (виконуючий обов'язки головного тренера).

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Виконком УАФ, засідання якого пройшло сьогодні в столичному Будинку футболу, затвердив Петракова головним тренером національної збірної України. Контракт підписаний до грудня 2022 року.

"Я абсолютно переконаний, що Олександр Васильович Петраков своєю роботою та результатами повністю заслужив зміну формального статусу на чолі збірної. У зв’язку із цим, враховуючи рішення Комітету національних збірних команд УАФ, я вношу пропозицію щодо призначення Петракова Олександра Васильовича головним тренером національної збірної команди України з футболу на строк до 30 грудня 2022 року (тобто до завершення чемпіонату світу в Катарі) з можливістю пролонгації за згодою сторін до 30 липня 2024 року", - зазначив президент УАФ Андрій Павелко на засіданні.

Нагадаємо, що Петраков вивів збірну України до плей-оф відбору на ЧС-2022.

Олександр Петраков у збірній України

Петраков був призначений виконуючим обов'язки головного тренера збірної України 18 серпня після того, як Сергію Реброву не вдалося домовитися про розрив контракту з клубом "Аль-Айн" (ОАЕ).

Під керівництвом Петракова Україна провела сім матчів: п'ять офіційних і два товариських. "Жовто-сині" здобули дві перемоги при п'яти нічиїх.

У контрольних матчах українці зіграли внічию з Чехією (1:1) і Болгарією (1:1), а в рамках відбору на ЧС-2022 обіграли Боснію і Герцеговину (2:0 в гостях) та Фінляндію (2:1 в гостях) і розійшлися миром з Казахстаном (2:2), французами (1:1) і боснійцями (1:1).

Автор: Артем Будрін