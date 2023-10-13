Наставник збірної України зазначив, що в команді є кому замінити травмованих Циганкова і Ярмоленка.

У суботу, 14 жовтня, національна збірна України зіграє проти Північної Македонії в рамках 7-го туру кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував майбутній матч.

Зокрема, 49-річний фахівець торкнувся теми кадрових втрат національної збірної і зазначив, що в команді є футболісти, які зможуть замінити Циганкова, Ярмоленка та інших травмованих гравців.

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"Ми дуже вдячні Чехії, Празі, що дали нам можливість тренуватися, грати цю важливу гру. Вони зробили всі умови, щоб ми готувалися до гри.

У нас багато гравців, які можуть замінити Ярмоленка і Циганкова. Не вважаю, що важко адаптуватися. Ми вийдемо найсильнішим складом, незважаючи на травми. Такі ж проблеми є у Північній Македонії. Думаю, ми в рівних умовах. Ми розглядаємо багато схем і ви все побачите під час гри.

У першому матчі з Північною Македонією з перших хвилин ми пропустили м'яч, а потім ще один. Дуже добре, що ми повернулися. Ми вже проаналізували цей поєдинок. Повинні починати цю гру по-іншому і гравці будуть грати більш сконцентровано.

Кондиції Мудрика? Можемо побачити його з перших хвилин. Радий за нього, він забив гол і виглядав впевнено. Це важливо і для нього, і для "Челсі", і для збірної. З цими емоціями він допомагає нам.

Малиновський? Руслан завжди приїжджає з великим задоволенням. Вже пояснював, що минулого разу у нього не було практики. Зараз він грає багато, допомагає "Дженоа" і заслуговує виклику в збірну України.

Завжди говорив, що потрібно концентруватися на кожній грі. Не потрібно думати, що буде далі. Повинні зробити все можливе, щоб взяти три очки і йти далі", - наводить слова Реброва офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України посідає третє місце в турнірній таблиці групи C кваліфікації Євро-2024. В активі "синьо-жовтих" 7 набраних очок. Стільки ж балів у збірних Італії (2 місце) і Північної Македонії (4-е місце). Лідирує в групі Англія, яка набрала 13 балів. На останній сходинці йде Мальта - 0 очок.

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