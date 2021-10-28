Серхі Бархуан готуватиме Барселону до найближчих матчів.

Керівництво каталонської "Барселони", яке раніше відправило у відставку Рональда Кумана, прийняло рішення призначити тимчасового тренера команди.

Як повідомляє офіційний сайт "синьо-гранатових", виконуючим обов'язки головного тренера "Барселони" буде Серхі Бархуан.

Відзначається, що наставник "Барселони-Б" тренуватиме першу команду до тих пір, поки боси клубу не визначаться з постійним тренером. У четвер, 28 жовтня, президент "блаугранас" Хуан Лапорта має намір представити команді їх тимчасового тренера.

Читайте такожБаварія зазнала принизливої поразки в Кубку Німеччини (відео)Нагадаємо, Рональд Куман був звільнений після принизливої поразки "Барселони" в матчі проти "Райо Вальєкано" (0:1).

Нідерландський фахівець очолив каталонський клуб в 2020 році, покинувши заради роботи в Іспанії, пост головного тренера збірної Нідерландів.

У минулому сезоні "Барселона" виграла Кубок Іспанії, але вибула з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу і стала третьою в іспанському чемпіонаті.

"Барселона": результати в сезоні

Після десяти ігор у "Барселони" лише 15 набраних очок і дев'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

"Барселона" програла два стартові матчі в груповому етапі Ліги чемпіонів проти "Бенфіки" і "Баварії" із загальним рахунком 0:6, після чого обіграла київське "Динамо" (1:0).

Наступний поєдинок " синьо-гранатові "проведуть вдома проти "Алавеса" 30 жовтня в 12-му турі Ла Ліги.

У Лізі чемпіонів "Барселона" зіграє 2 листопада проти "Динамо" Київ.

Автор: Володимир Медяник