Поліція заарештувала Дугласа Сантоса за незаконне використання вогнепальної зброї.

Колишнього захисника каталонської "Барселони" Дугласа Сантоса заарештували в Бразилії.

Як повідомляє видання Marca, футболіста заарештували за незаконне використання вогнепальної зброї.

Інцидент стався в місті Бразиліа. Екс-гравець "Барселони" вистрілив у повітря близько опівночі на стоянці біля пристані Clubes Esportivos Sul після прогулянки на човні по озеру Параноа.

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Після інциденту Дуглас сховав пістолет у лісі. Зброю досі не вдалося знайти. Однак колишній гравець "Барселони" зізнався співробітникам правоохоронних органів, що стріляв саме він. Розслідування триває.

За даними джерела, зброя була зареєстрована на ім'я матері Дугласа Сантоса.

Варто відзначити, що Дугласу Сантосу свого часу пророкували велике майбутнє. У 2014 році він підписав контракт з каталонською "Барселоною", але за два роки зіграв лише вісім матчів у футболці "блаугранас".

Бразильський захисник був частиною команди "Барселони", яка виграла історичний требл в 2015 році - перемога в чемпіонаті Іспанії, Кубку країни і Лізі чемпіонів.

Крім "Барселони" Дуглас Сантос також грав за іспанський "Спортинг", португальську "Бенфіку" і турецькі клуби "Сівасспор" і "Бешикташ".

На даний момент 32-річний футболіст знаходиться без клубу.

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