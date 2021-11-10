Альберто Дзаккероні тепло висловився на адресу Андрія Шевченка.

Колишній тренер "Мілана" Альберто Дзаккероні, який встиг попрацювати з Андрієм Шевченком, оцінив призначення українського фахівця на посаду головного тренера "Дженоа".

Дзаккероні цитує calciomercato.com.

"Я радий і здивований. Мене також вразило те, що він прийняв команду по ходу сезону. Він добре попрацював з Україною. Шевченко мав сміливість і ризикнув, як і під час кар'єри гравця. Це хороша можливість і означає, що його запевнили", - сказав Дзаккероні.

Він також зробив Шевченкові комплімент:

"Сподіваюся, він зможе успішно почати новий цикл. Він чудова людина з глибокими цінностями: ставтеся до нього добре, і він віддасть всі свої сили".

Нагадаємо, Шевченко грав під керівництвом Дзаккероні з 1999 по 2001 роки.

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Андрій Шевченко в "Дженоа": що відомо

Андрій Шевченко перебував без роботи з 1 серпня після того, як покинув збірну України. Він очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні.

Шевченко підписав контракт до літа 2024 року.

До тренерського штабу Шевченка точно увійде Мауро Тассотті. Також очікується, що допомагати українцю будуть Андреа Малдера і Луїджі Ночентіні.

У першому матчі Шевченко "Дженоа" 21 листопада зіграє проти "Роми" Жозе Моурінью. Далі на генуезців чекає непростий календар: до кінця року команда зіграє з "Удінезе", "Міланом", "Ювентусом", "Сампдорією", "Лаціо" і "Аталантою" в Серії А, а також "Салернітаною" в Кубку Італії.

Моурінью поділився враженнями від повернення Шевченка у Серію А. також Віталій Кличко дав коментар щодо приходу "Шеви" на посаду тренера "Дженоа".

9 листопада Шевченко приступив до своїх обов'язків.

"Дженоа": що відомо про клуб

"Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятикратний чемпіон Італії, але останній чемпіонський титул команда завоювала ще в 1924 році. На євроарені найвищим досягненням клубу є вихід до півфіналу Кубка УЄФА в сезоні 1991-1992.

У складі "Дженоа" виступає ряд вельми відомих футболістів: голкіпер Сальваторе Сірігу, форвард Горан Пандев, захисник Доменіко Крішіто, нападник Маттіа Дестро та інші.

З вересня цього року "Дженоа" належить американській компанії "777 Partners".

Зараз "Дженоа" займає 17-е місце в чемпіонаті Італії.

Автор: Антон Дудар