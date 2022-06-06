Збірна України упустила путівку на ЧС-2022, поступившись мінімально Уельсу.

У неділю, 5 червня, в Кардіффі на стадіоні "Міленіум" відбувся фінальний поєдинок плей-офф відбору на ЧС-2022, в якому зустрічалися збірні України та Уельсу. Перемогу в грі святкували валлійці з рахунком 1:0.

Головний тренер національної збірної України Олександр Петраков прокоментував результат цього поєдинку. Фахівець заявив, що хотів би, щоб люди в Україні запам'ятали національну команду під час відбору на ЧС-2022.

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"Момент з пенальті на Ярмоленка не бачив. Не буду коментувати це. У роздягальні гробова тиша. Не можу коментувати автогол - закономірність це чи випадковість. Це футбол, по-іншому ніяк. Одному сьогодні пощастило, іншому ні.

Нікого до виклику Я не планую. Зараз буде ротація, гратимуть у Лізі націй інші хлопці. Ті, хто вийшли проти Уельсу, в Лізі націй 8-го грати не будуть. Чому був однаковий склад на обидва матчі? Тому що головний тренер я, а не цей...

Ярмоленку можу тільки подякувати за все, що він зробив для збірної. У мене немає ніяких претензій до своїх гравців. Не потрібно виливати негатив на Ярмоленка, все виливайте в тренера. Виграє команда, програє тренер.

Ви всі знаєте, що у нас йде війна. Гинуть люди, діти, жінки. Росіяни завдають багато шкоди нашій інфраструктурі. ЗСУ борються як можуть. Прошу тільки підтримувати нашу країну. Не дай Бог, щоб таке горе прийшло до вас. Ніхто не зрозуміє, що таке війна, поки його не торкнеться. Ми зараз тут, а там люди гинуть. Не знаю, які слова підібрати для хлопців на передовій. Хлопці, ми зробили все, що могли. Це спорт, сьогодні нам не пощастило.

Хочу подякувати збірній Уельсу. Бажаю вам удачі на чемпіонаті світу, спасибі за все", – наводить слова Петракова УАФ.

Нагадаємо, в наступному матчі Україна 8 червня зіграє проти Ірландії в рамках нового сезону Ліги націй.

Уельс - Україна: підсумки поєдинку