"Селтік" лідирує в чемпіонаті Шотландії, здобувши 5 перемог в 5 іграх.

У неділю, 28 серпня, "Селтік" в рамках п'ятого туру чемпіонату Шотландії з футболу зустрічався з "Данді Юнайтед". Гра завершилася нищівною перемогою "кельтів".

Хет-триками у воротах господарів поля відзначилися японський нападник Кього Фурухасі та ізраїльський форвард Ліел Абада. Ще по голу за "кельтів" забили Жота, Йосип Юранович і Карл Старфельт.

"Данді" - "Селтік" - 0:9

Голи: Фурухасі, 15, 40, 45+2, Жота, 45+6, Абада, 50, 59, 77, Юранович, 55, Старфельт, 81

Огляд матчу:

Завдяки цій перемозі "Селтік" з 15 очками піднявся на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Шотландії, обійшовши "Рейнджерс", що має в своєму активі 13 балів.

Нагадавши, "Селтік" є суперником донецького "Шахтаря" по групі в Лізі чемпіонів.

Гра проти "Данді" показала, що шотландський колектив знаходиться в дуже хорошій формі і буде дуже непростим суперником для "гірників".

Перший матч проти "Селтіка" донецький "Шахтар" зіграє 14 вересня в рамках 2-го туру. Крім "Шахтаря" і "Селтіка", в групі F зіграють чинний переможець Ліги чемпіонів іспанський "Реал Мадрид" і німецький "РБ Лейпциг".

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