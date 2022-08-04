Колишній гравець "Манчестер Сіті" ощасливив юного футбольного фаната.

Колишній футболіст "Манчестер Сіті" і національної збірної Англії Джо Харт зумів всього за одну хвилину довести до сліз і зробити щасливим свого маленького фаната.

Коли знаменитий голкіпер виїжджав з тренувальної бази "Селтіка", кольори якого зараз захищає, він зупинився біля жінки з дітьми, які є фанатами шотландського клубу і дав їм автографи.

І якщо дівчинка, отримавши автограф, просто посміхалася, то ось хлопчик не витримав і почав плакати після того, як його кумир підписав йому воротарські рукавички.

Англійський голкіпер сказав хлопцю, що йому не варто засмучуватися і що вони обов'язково зустрінуться в майбутньому. Сам уболівальник хоче досягти успіху у футбольній кар'єрі воротаря.

35-річний Харт перейшов в шотландський "Селтік" влітку 2021 року з лондонського "Тоттенхема". У 55 матчах за "Селтік" воротар пропустив 47 голів і 27 разів зіграв "на нуль". Угода між Хартом і "Селтіком" закінчується в травні 2024 року.

Додамо, що велику популярність Джо Харт заробив виступаючи за англійський "Манчестер Сіті". Воротар зіграв за "городян" 347 матчів у всіх турнірах. Ставав двічі чемпіоном АПЛ, двічі вигравав Кубок англійської ліги і один раз Суперкубок Англії.

На рахунку Харта також 75 матчів у складі національної збірної Англії.

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