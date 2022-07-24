"Манчестер Сіті" з мінімальним рахунком обіграв "Баварію" в товариському матчі.

24 липня на стадіоні "Лембо Філд" в Грін-Бей (США) відбувся товариський матч, в якому зустрілися чемпіони Німеччини та Англії – "Баварія" і "Манчестер Сіті". Перемогу в цьому протистоянні здобули підопічні Гвардіоли з рахунком 1:0.

Єдиний гол на 12-й хвилині з передачі півзахисника Джека Гріліша забив літній новачок "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд. Для нього це дебютний м'яч у складі "городян", а також перша гра за нову команду.

"Баварія" - "Манчестер Сіті" - 0:1

Гол: Холанд (12)

"Баварія": Нойєр (Ульрайх, 46), Павар (Мазрауі, 63), Ернандес (де Лігт, 58), Упамекано (Станішич, 77), Девіс (Ваннер, 77), Забітцер (Гравенберх, 58), Кімміх, Коман (Ньянзу, 77), Гнабрі (Відович, 77), Сане (Мусіала, 58), Мюллер (Зіркзі, 77)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Канселу, Аке (Уокер, 59), Рубен Діаш, Вілсон, Есбранд (Льюїс, 82), де Брюйне, Бернарду Сілва (Філліпс, 71), Родрі, Марез (Палмер, 72), Холанд (Альварес, 46), Гріліш

Огляд матчу:

Відзначимо, що через складні погодні умови матч був перерваний на 13-й хвилині, відразу після голу Холанда. Коли футболісти знову вийшли на поле, стало відомо, що команди проведуть два тайми по 40 хвилин.

Незважаючи на товариський статус зустрічі, арбітр показав гравцям п'ять жовтих карток. У "Баварії" були попереджені Кімміх, Павар і Ернандес, у "Сіті" – Канселу і Філліпс.

Нагадаємо, Холанд перейшов в "Манчестер Сіті" в літнє трансферне вікно. Контрактна угода гравця з англійським клубом розрахована до 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість футболіста в € 150 млн.

Попереднім клубом Холанда була дортмундська "Боруссія", за яку Ерлінг провів 88 матчів, відзначившись 85 голами і 22 результативними передачами. У складі німецького клубу норвезький форвард став переможцем Кубка Німеччини сезону-2020/2021.

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