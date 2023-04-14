Найбільше здивував "Манчестер Юнайтед".

У четвер, 13 квітня, відбулися перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Відразу кілька результатів стали сенсаційними.

Найбільш несподіваною стала нічия на "Олд Траффорд". "Манчестер Юнайтед" у першому таймі відзначився у воротах "Севільї" двічі завдяки дублю Забітцера, але наприкінці зустрічі "манкуніанці" оформили два автоголи. В тому числі один із них на рахунку капітана Гаррі Магвайра. У підсумку команди зіграли з рахунком 2:2.

"Феєнорд", котрий вибив "Шахтар" в 1/8 Ліги Європи, вдома переміг італійську "Рому". Один гол нідерландського колективу на початку другого тайму вирішив долю матчу.

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Ще однією командою із топових європейських чемпіонатів, котра вчора не змогла здобути перемогу, став "Баєр" Леверкузен. Німецький колектив на останніх хвилинах вигриз нічию проти бельгійського "Рояль Уніон".

Натомість італійський "Ювентус" все ж таки здобув мінімальну перемогу над португальським "Спортінгом". Тут, як і у матчі "Феєнорд" – "Рома", все вирішив один гол у другому таймі.

Результати перших матчів 1/4 фіналу Ліги Європи

"Феєнорд" – "Рома" 1:0

Гол: Віффер 53

Огляд матчу:

"Баєр" – "Роял Уніон" 1:1

Голи: Вірц 82 – Боніфейс 51

Огляд матчу:

"Манчестер Юнайтед" – "Севілья" 2:2

Голи: Забітцер 14, 21 – Маласія 84 (авт.), Магвайр 90+2 (авт.)

Огляд матчу:

"Ювентус" – "Спортінг" 1:0

Гол: Гатті 73

Огляд матчу:

Матчі-відповіді 1/4 фіналу ЛЄ відбудуться 20 квітня. Усі вони заплановані на 22:00 за київським часом.

Відзначимо, що чинним переможцем Ліги Європи є "Айнтрахт" Франкфурт. У минулому сезоні німецька команда у фіналі перемогла "Рейнджерс" у серії післяматчевих пенальті.

Вирішальний матч цього розіграшу Ліги Європи відбудеться 31 травня у Будапешті на стадіоні "Ференц Пушкаш Арена".

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