"Манкуніанці" провалили завершення поєдинку.

У четвер, 13 квітня, "Манчестер Юнайтед" зустрічався з "Севільєю" у першому матчі чвертьфіналу Ліги Європи сезону 2022/2023 рр.

Підопічні Еріка тен Хага вже на 21-й хвилині вели в рахунку 2:0. Два голи до свого активу записав півзахисник Марсель Забітцер, котрий грає у МЮ на правах оренди з мюнхенської "Баварії".

Практично ввесь матч "червоні дияволи" володіли ініціативою, однак наприкінці зустрічі "Севілья" її перехопила. Перед завершенням гри іспанський колектив провів дві атаки, котрі завершилися взяттям воріт. Щоправда забивали не гравці "Севільї".

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На 84-й хвилині після прострілу Хесуса Наваса м’яч у свої ворота зрізав Маласія, а на другій компенсованій хвилині до другого тайму капітан Магвайр повторив "успіхи" свого одноклубника і теж оформив автогол.

Варто відзначити, що з 88-ї хвилини "манкуніанці" грали у меншості, адже Лісандро Мартінес отримав травму стопи і його винесли з поля (сам він пересуватися не міг). Замін у тен Хага уже не було.

"Манчестер Юнайтед" – "Севілья" 2:2

Голи: Забітцер 14, 21 – Маласія 84 (авт.), Магвайр 90+3 (авт.)

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Ван-Біссака, Варан (Магвайр 46), Мартінес, Маласія – Каземіро, Забітцер – Антоні (Пельїстрі 81), Фернандеш (Еріксен 62), Санчо (Еланга 62) – Марсьяль (Вегхорст 62)

Севілья: Буну – Монтьєль (Папу Гомес 90), Ньянзу (Сусо 73), Маркан, Акунья – Фернандо, Гудель – Окампос, Ракитич, О. Торрес (Хесус Навас 46) – Ламела (Ен Несірі 66)

Попередження: Фернандеш 41, Антоні 65, Пельїстрі 89 – Монтьєль 11, Ракитич 25, Ламела 38, Гудель 58, Акунья 72

Огляд матчу:

Уже вдруге у своїй історії ці команди грають внічию. У 2018-му на стадії 1/8 фіналу перший матч теж завершився внічию (0:0), а у другому – на "Олд Траффорд" – іспанський колектив виграв 2:1.

Цього разу матч-відповідь відбудеться у Севільї на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан". Поєдинок запланований на 20 квітня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На найближчих вихідних у команд ще будуть зустрічі у внутрішній чемпіонатах. "Манчестер Юнайтед" зіграє проти "Ноттінгема" в АПЛ, а "Севілья" буде протистояти "Валенсії" у Ла Лізі. В обох випадках колективи зіграють у гостях.

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