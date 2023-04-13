У матчі був забитий один гол, котрий дає перевагу команді з Роттердама.

У четвер, 12 квітня, нідерландський "Феєнорд" на домашньому стадіоні у Роттердамі переміг італійську "Рому" в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи.

"Вовки" ще у першому могли вийти вперед, однак Лоренцо Пеллегріні не реалізував пенальті. Італієць намагався пробити точно у лівий кут, але влучив у стійку.

Долю матчу вирішив один гол, котрий був забитий на 53-й хвилині зустрічі. Його автором став півзахисник Матс Віффер. Для 23-річного гравця цей м’яч виявився дебютним у єврокубках.

Відео дня

"Феєнорд" – "Рома" 1:0

Гол: Віффер 53

"Феєнорд": Бейлов – Геертрейда, Траунер, Ганцко, Гартман – Кокджу, Віффер, Шиманський – Джаханбахш (Данілу 71), Хіменес (Лопес 82), Ідріссі (Пайшан 64)

"Рома": Патрісіу – Ібаньєс, Смоллінг, Манчіні – Спінаццола (Челік 84), Матич, Крістанте, Залевський – Пеллегріні (Вейналдум 46), Дибала (Ель-Шаараві 26) – Ебрахам (Белотті 58)

Попередження: Віффер 18, Шиманський 36

Нереалізований пенальті: Пеллегріні 43

Огляд матчу:

Відзначимо, що "Феєнорд" у попередньому раунді Ліги Європи пройшов донецький "Шахтар". У першому матчі, у Варшаві, команди зіграли з рахунком 1:1, а у Роттердамі "гірники" поступилися 1:7. "Рома" в 1/8 фіналу була сильнішою за "Реал Сосьєдад" (2:0, 0:0).

Нагадаємо, що головним тренером "вовків" є легендарний Жозе Моурінью. Матч-відповідь відбудеться 20 квітня у Римі на "Стадіо Олімпіко". Переможець цієї пари зіграє проти найсильнішої команди з двійки "Баєр" – "Рояль Уніон".

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