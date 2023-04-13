Найбільш титулований клуб турніру зустрінеться з головним претендентом на трофей.

У рамках 1/4 фіналу Ліги Європи "Манчестер Юнайтед" у четвер, 13 квітня, зустрінеться з "Севільєю". Матч запланований на 22:00.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Олд Траффорд" у англійському Манчестері. Матч обслужить німецька бригада арбітрів на чолі з Феліксом Цваєром.

Обидві команди пройшли дві стадії плей-оф Ліги Європи цього сезону. У "Манчестер Юнайтед" шлях складався з іспанських колективів. Спочатку "манкуніанці" переграли за сумою двох матчів "Барселону" (2:2, 2:1), а потім пройшли "Бетіс" (4:1, 1:0).

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Натомість "Севілья" мала більше проблем зі своїми суперниками. Спочатку андалусійці були сильнішими за нідерландський ПСВ (3:0, 2:0), а в 1/8 фіналу пройшли турецький "Фенербахче" (2:0).

До цього "Манчестер Юнайтед" та "Севілья" зіграли три матчі. У тому числі вони зустрічалися у рамках півфіналу Ліги Європи 2019/2020: "Севілья" перемогла з рахунком 2:1. Тоді вирішальні стадії плей-оф єврокубків проходили у форматі одного матчу через коронавірусні обмеження. Також колективи перетиналися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Іспанці тоді виграли за сумою двох матчів (0:0, 2:1).

Для "Манчестер Юнайтед" "Севілья" стане четвертою іспанською командою у цьому сезоні. Окрім вищезгаданих "Барселони" і "Бетіса" підопічні тен Хага грали також проти "Реала Сосьєдад" на груповому етапі. Загалом проти колективів з Ла Ліги у поточному розіграші ЛЄ "манкуніанці" чотири рази перемогли, одного разу зіграли внічию і одного разу програли.

Відзначимо, що "Севілья" є найбільш титулованим клубом в історії Ліги Європи. На її рахунку шість перемог. У той же час в активі МЮ один трофей.

Манчестер Юнайтед – Севілья: прогноз

У дуелі англійського та іспанського клубів букмекери вважають фаворитом "Манчестер Юнайтед". Зробити ставку на перемогу "манкуніанців" в цій грі можна з коефіцієнтом 1,40. Перемога "Севільї" оцінюється коефіцієнтом 9,50.

Коефіцієнт на нічию – 5,05. Гол "Манчестер Юнайтед" в матчі з "Севільєю" оцінюється коефіцієнтом 1,09, а на гол андалусійців приймають ставки з коефіцієнтом – 1,82. Поставити на "обидві заб'ють" можна за 2,00.

Найбільш вірогідним результатом матчу букмекери вважають перемогу підопічних Еріка тен Хага з рахунком 2:0. Коефіцієнт на даний результат – 6,50.

Прохід МЮ до наступного раунду оцінюється коефіцієнтом 1,23, прохід "Севільї" – 4,20.

Реал Мадрид - Челсі: трансляція

На території України в прямому ефірі перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги Європи між "Манчестер Юнайтед" і "Севільєю" транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Відзначимо, що матч-відповідь буде проведений 20 квітня у іспанській Севільї.

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