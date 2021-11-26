Колишній тренер "Металіста" впевнений, що українській збірній під силу завоювати путівку в Катар.

У Цюріху відбулася жеребкування плей-офф європейської кваліфікації ЧС-2022. За підсумками жеребкування першим суперником національної збірної України в стикових іграх стане збірна Шотландії.

Своєю думкою про результати жеребкування для української збірної поділився колишній тренер "Металіста" і "Дніпра" Мирон Маркевич. Фахівець вважає, що Україні дуже пощастило з жеребом, проте підопічні Олександра Петракова повинні серйозно поставитися до своїх суперників, щоб здобути путівку на мундіаль в Катарі.

"Якщо відверто, то про таке можна було тільки мріяти. Адже Шотландія і переможець іншої пари Уельс - Австрія - цілком прохідні суперники. Втім, хоч нам і пощастило з жеребом, однак це зовсім не означає, що Україні вже відкрито шлях до Катару.

Потрібно дуже серйозно поставитися до шотландців, тим більше поєдинок відбудеться в Глазго, і господарям буде забезпечена потужна підтримка 12 гравців - уболівальників.

Звичайно, дуже багато буде залежати від того, у кого більш міцний характер і хто виявиться більш майстерним в боротьбі на "другому поверсі". Я вважаю, що завдяки більш креативним діям, українській збірній під силу взяти гору на полі суперника і поборотися за вихід на чемпіонат світу", - цитує Мирона Маркевича Meta-ratings.

Читайте такожТренер збірної Шотландії висловився про дуель з Україною в плей-офф відбору на НС-2022Нагадаємо, своєю думкою про результати жеребкування плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 раніше поділилися головний тренер збірної України Олександр Петраков і півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко.

Плей-офф кваліфікації ЧС-2022: як і коли він проходитиме

Півфінали заплановані на 24-25 березня, фінали - 28-29 березня.

Збірна України зіграє проти Шотландії в півфіналі на виїзді. У разі перемоги наша команда проведе фінал також на полі суперника з переможцем пари Уельс - Австрія.

Автор: Володимир Медяник