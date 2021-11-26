Олександр Зінченко оцінив перспективи збірної України в плей-офф відбору на ЧС-2022.

У п'ятницю, 26 листопада, в Цюріху відбулася жеребкування плей-офф європейської кваліфікації ЧС-2022. За підсумками жеребкування першим суперником національної збірної України в стикових матчах стане збірна Шотландії.

Півзахисник "Ман Сіті" Олександр Зінченко в коментарі ютуб-каналу vZbirna розповів про свої враження від результатів жеребкування.

"Гріх скаржитися на щось, дуже хороший жереб. Перша гра для нас буде, як фінал. У збірної Шотландії більшість гравців представляють Прем'єр-лігу, команда дуже добре готова фізично протягом усього сезону.

Читайте також"Моливши Бога": Петраков-про результати жеребу для збірної України в плей-оф відбору НС-2022Буде дуже важкий виїзд для нас. Найголовніше, щоб до березня всі збірники підійшли в оптимальному складі, здорові. Я думаю, що у нас буде достатньо часу, щоб підготуватися. Тим більше ми будемо грати на фартовому для нас стадіоні, на тому, де ми обіграли збірну Швеції. Все в наших руках.

У нас в збірній грають виконавці, які кожен сезон грають в Лізі чемпіонів, на євроарені. Зовсім недавно ми зіграли на чемпіонаті Європи, молоді хлопці придбали дуже хороший досвід, який, сподіваюся, нам допоможе", - сказав Зінченко.

Плей-офф кваліфікації ЧС-2022: як і коли він проходитиме

Півфінали заплановані на 24-25 березня, фінали - 28-29 березня.

Збірна України зіграє проти Шотландії в півфіналі на виїзді. У разі перемоги наша команда проведе фінал також на полі суперника з переможцем пари Уельс - Австрія.

Автор: Володимир Медяник