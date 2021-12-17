Маркевич вважає жереб вдалим для української команди.

16 грудня відбулося жеребкування третього розіграшу Ліги націй УЄФА, який пройде в 2022-2023 роках.

За результатами жеребкування збірна України в Лізі В здобула в суперники Шотландію, Ірландію та Вірменію.

Колишній тренер харківського "Металіста" Мирон Маркевич поділився своєю думкою про підсумки жеребкування Ліги націй і перспективи збірної України в цьому турнірі.

"Я вважаю, що жереб був вдалим, по-моєму, наші хлопці перевершують своїх опонентів. До речі, збірна України намагатиметься довести свою силу вже в березні наступного року, коли зустрінеться з тими ж шотландцями в стиковому матчі відбору до чемпіонату світу.

Читайте такожЛіга націй УЄФА: Петраков оцінив підсумки жеребкування для збірної УкраїниА в тому, що відразу чотири поєдинки в Лізі націй доведеться зіграти в червні, нічого страшного не бачу.

Чемпіонат УПЛ закінчується 21 травня, і оскільки більшість наших збірників грає вдома, то у тренерського штабу буде час як слід підготувати їх до випробувань на міжнародній арені. Головне, бути впевненими у своїх можливостях, і тоді із завоюванням путівки в Лігу А не повинно виникнути проблем", - цитує Маркевича Meta-ratings.

Збірна України в Лізі націй: що було раніше

За підсумками дебютного розіграшу турніру (2018-2019) збірна України зуміла піднятися з Ліги В в Лігу А, посівши перше місце в групі з Чехією та Словаччиною.

У сезоні 2020-2021 Україна повернулася в Дивізіон В через скандальну технічну поразку від швейцарців за матч заключного туру, який не відбувся після того, як головний лікар Люцерна закрив збірну України в повному складі на карантин у Швейцарії. Матч скасували, а УЄФА зарахував технічну поразку української збірної. Апеляція УАФ була відхилена.

Збірна України, у якої було 6 очок, в підсумку посіла останнє місце в групі з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією. Швейцарці, завдяки технічній перемозі обійшли українців, посівши третє місце з 6 очками.

Автор: Володимир Медяник