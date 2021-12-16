Новий розіграш турніру стартує в червні.

16 грудня відбулося жеребкування третього розіграшу Ліги націй УЄФА, який пройде у 2022-2023 роках.

У рамках жеребкування команди були розподілені по групах у чотирьох дивізіонах.

У розіграші турніру візьмуть участь 55 збірних. Збірна України виступить у Лізі В.

Підсумки жеребкування

Ліга А

Група 1: Франція, Данія, Хорватія, Австрія

Група 2: Іспанія, Португалія, Швейцарія, Чехія

Група 3: Італія, Німеччина, Англія, Угорщина

Група 4: Бельгія, Нідерланди, Польща, Уельс

Ліга В

Група 1: УКРАЇНА, Шотландія, Ірландія, Вірменія

Група 2: Ісландія, Росія, Ізраїль, Албанія

Група 3: Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Румунія, Чорногорія

Група 4: Швеція, Норвегія, Сербія, Словенія

Ліга С

Група 1: Туреччина, Люксембург, Литва, Фарерські острови

Група 2: Північна Ірландія, Греція, Косово, Кіпр / Естонія

Група 3: Словаччина, Білорусь, Азербайджан, Казахстан / Молдова

Група 4: Болгарія, Північна Македонія, Грузія, Гібралтар

Ліга D

Група 1: Ліхтенштейн, Казахстан / Молдова, Андорра, Латвія

Група 2: Сан-Марино, Кіпр / Естонія, Мальта

Відзначимо, що перед жеребкуванням команди були розбиті на кошики на підставі своїх результатів у турнірі в сезоні 2020-2021.

Казахстан і Молдова, а також Кіпр і Естонія визначать учасників ліг С і D в стикових матчах, які відбудуться в березні. Переможці пар зіграють в дивізіоні С, переможені - в D.

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Ліга націй 2022-2023: що потрібно знати

В рамках групової стадії в червні та вересні 2022 року команди зіграють зі своїми суперниками по групі на своїх полях і в гостях.

Графік турніру: 1 і 2 тури - 2-8 червня 2022 року, 3 і 4 тури - 8-14 червня 2022 року, 5 і 6 тури - 22-27 вересня 2022 року.

Переможці чотирьох груп ліги А потраплять у фінальну стадію Ліги націй, яка запланована на червень 2023 року.

Переможці своїх груп в лігах B, C і D піднімуться на одну лігу вище, а команди, які стануть останніми у своїх групах в лігах A і B знизяться в класі. Збірні, які фінішують четвертими в Лізі С, в березні 2024 проведуть стикові матчі за право залишитися в цьому дивізіоні.

Автор: Антон Дудар