Франк Крамер пробув на своєму посту 110 днів.

У вівторок, 18 жовтня, в рамках 1/16 фіналу кубка Німеччини "Шальке" був знищений "Хоффенхаймом" з рахунком 1:5.

Ця поразка стала вже п'ятою поспіль для "кобальтових" в офіційних зустрічах і керівництво клубу вирішило вжити заходів.

Як повідомляє офіційний сайт "Шальке", головний тренер команди Франк Крамер був звільнений із займаної ним посади. Найближчі тренування команди будуть проводитися під керівництвом його асистентів.

Відео дня

"Після повернення в Бундеслігу ми разом поставили перед собою одну мету: залишитися в еліті. До останнього часу ми вірили, що зможемо змінити ситуацію, що склалася. На нашу думку, прийшов час кадрових змін", - наводить сайт "Шальке" слова спортивного директора Рувена Шредера.

Варто відзначити, що Крамер очолив команду в липні 2022 року, німець пробув на посаді головного тренера гельзенкірхенців 110 днів.

Після 10 турів Бундесліги "Шальке" займає 17-е, передостаннє місце в турнірній таблиці, здобувши всього одну перемогу. Команда програла чотири останні матчі в чемпіонаті Німеччини.

Огляд матчу "Шальке" - "Хоффенхайм":

Додамо, що 18 жовтня, крім матчу "Шальке" - "Хоффенхайм", відбулися ще 7 ігор в рамках 1/16 фіналу Кубка Німеччини. До Вашої уваги всі результати ігрового дня.

Кубок Німеччини. 1/16 фіналу

"Любек" - "Майнц" - 0:3

"Вальдхоф Мангейм" - "Нюрнберг" - 0:1

"РБ Лейпциг" - "Гамбург" - 4:0

"Штутгартер Кіккерс" - "Айнтрахт" Франкфурт - 0:2

"Айнтрахт" Брауншвейг - "Вольфсбург" - 1:2

"Дармштадт" - "Боруссія" М - 2:1

"Эльферсберг" - "Бохум" - 0:1

Ще вісім матчів 1/16 фіналу Кубка Німеччини заплановані на середу, 19 жовтня.

Чинним переможцем Кубка Німеччини з футболу є "РБ Лейпциг", який обіграв у фіналі торішнього турніру "Фрайбург". В основний час поєдинок завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті "бики" були сильнішими (4:2).

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