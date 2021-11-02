FARE вважає, що висловлювання Артема Бєсєдіна неприпустимі.

Відома організація з боротьби з расизмом і ксенофобією у футболі FARE ("Футбол проти расизму в Європі") прокоментувала висловлювання форварда "Динамо" і збірної України Артема Бєсєдіна про представників ЛГБТ.

У FARE вважають, що Бєсєдін повинен понести покарання за свої слова:

"Ми вважаємо, що подібні висловлювання неприпустимі і повинні мати дисциплінарні наслідки. Футбол не можна використовувати для пропаганди ненависті, гра будується на цінностях поваги - неважливо, який у тебе колір шкіри, віросповідання або сексуальна орієнтація, всі мають однакове місце в грі".

Також в організації дали українському футболісту рекомендацію.

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"Ми б рекомендували Бєсєдіну пройти освітній курс про різноманітність - дізнатися більше про людей, які його оточують в якості освітнього заходу разом з дисциплінарним покаранням", - сказали в FARE виданню "Спорт-Експрес".

Бєсєдін раніше сказав про ЛГБТ, що "таких людей не має бути".

Нагадаємо, раніше на адресу представників ЛГБТ грубо висловився також екс-гравець збірної України Богдан Бутко.

Артем Бєсєдін: виступи в 2021 році

У 2021 році нападник повернувся на поле після дискваліфікації через допінг.

У другій половині минулого сезону він встиг провести за "Динамо" 18 матчів, в яких забив 6 голів.

Зі збірною України Бєсєдін поїхав на Євро, де взяв участь у трьох матчах і отримав серйозну травму у грі 1/8 фіналу проти Швеції.

На цей час форвард проходить реабілітацію, яка займе близько півроку.

Автор: Антон Дудар