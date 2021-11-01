Артем Бєсєдін озвучив свою позицію щодо секс-меншин.

Форвард "Динамо" та збірної України Артем Бєсєдін розповів, як він ставиться до проведення гей-парадів та до представників нетрадиційної сексуальної орієнтації.

25-річного нападника цитує YouTube-канал "ОТДУШИВДУШУ".

"Це ненормально. Людей з нетрадиційною орієнтацією не повинно бути. Є хлопчики, є дівчатка - все. Я відновлювався в Іспанії. Реально, люди "гонять". У нас все по-божому в цьому плані, а там їх купа. Ці клуби, прапори, ходять там за ручку... Реально, я не можу на це дивитися. По-перше, у мене є син. Я не хочу, щоб він зростав і дивився на п***##cів. Якщо хлопчики йдуть і тримаються за ручку, то хіба вони не "гонять"?" - сказав Бєсєдін.

Артем на цю мить відновлюється після травми, отриманої на Євро-2020.

Нагадаємо, що нещодавно екс-гравець "Шахтаря" Богдан Бутко образив гомосексуалістів.

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Автор: Артем Будрін