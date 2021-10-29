Богдан Бутко вважає, що товаришам по команді має бути соромно вітатися за руку з геєм.

Колишній захисник "Шахтаря" і збірної України Богдан Бутко вирішив висловити свою думку щодо камінг-ауту півзахисника австралійського клубу "Аделаїда Юнайтед" Джоша Кавалло, який нещодавно заявив про те, що є геєм.

На сторінці видання Tribuna в Instagram Бутко залишив відразу кілька осудливих коментарів під публікацією про камінг-аут.

Спершу він залишив емодзі "фейспалм".

Потім грубо відповів на коментар одного з уболівальників.

"Я хоч і ноунейм, а ти, валет, можеш до нього з'їздити, він тебе якраз і оприходує".

Потім він залишив ще один коментар у відповідь на слова підписника про те, що йому стало соромно за Бутко.

"Соромно має бути його товаришам по команді, коли вони вітаються з ним за руку. Якщо ви підтримуєте це, то я - ніяк ні. Як можна мовчати, коли поруч наші діти ростуть і на все це дивляться? Найголовніше, що вони вже розмножуються, а судити його з якихось особистих якостей я не буду і не хочу, оскільки я його не знаю особисто", - написав футболіст.

Наостанок Бутко залишив ще один коментар:

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Богдан Бутко: кар'єра

Бутко найбільш відомий за виступами за "Шахтар" і збірну України. На правах оренди він також виступав за "Іллічівець", російський "Амкар", польський "Лех" і турецький "ББ Ерзурумспор".

У складі збірної України праві захисник провів 33 матчі.

На цю мить 30-річний футболіст є вільним агентом.

Автор: Антон Дудар