Тарас Степаненко виступає за Шахтар з 2010 року / фото ФК Шахтар
Віце-капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко поставив підпис під новою угодою з клубом.
Про це повідомив офіційний сайт "Шахтаря".
Новий контракт розрахований на два роки - до 30 червня 2024-го. Попередня угода з 32-річним Степаненком закінчувалася наступного літа.
"Шахтар" опублікував фото з підписання нового контракту.
фото ФК Шахтар
фото facebook.com/Сергій Палкин
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Тарас Степаненко: кар'єра в "Шахтарі"
- Степаненко перейшов у "Шахтар" в 2010 році із запорізького "Металурга".
- Півзахисник провів за "гірників" вже 352 офіційних матчі та входить у топ-6 футболістів в історії клубу за кількістю ігор.
- Разом з "Шахтарем" Степаненко завоював 22 трофеї: 8 чемпіонських титулів, по 7 кубків і 7 Суперкубків України.