Шахтар продовжив контракт з одним з провідних гравців (фото)

Тарас Степаненко продовжив угоду з клубом.

Віце-капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко поставив підпис під новою угодою з клубом. Про це повідомив офіційний сайт "Шахтаря". Новий контракт розрахований на два роки - до 30 червня 2024-го. Попередня угода з 32-річним Степаненком закінчувалася наступного літа. "Шахтар" опублікував фото з підписання нового контракту. Читайте також Гравець Шахтаря цікавий відразу кільком топ-клубам Англії Тарас Степаненко: кар'єра в "Шахтарі" Степаненко перейшов у "Шахтар" в 2010 році із запорізького "Металурга".

Півзахисник провів за "гірників" вже 352 офіційних матчі та входить у топ-6 футболістів в історії клубу за кількістю ігор.

Разом з "Шахтарем" Степаненко завоював 22 трофеї: 8 чемпіонських титулів, по 7 кубків і 7 Суперкубків України. Автор: Антон Дудар

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