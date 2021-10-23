Тарас Степаненко через пошкодження не зміг дограти поєдинок.

Опорний півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко зазнав травми і не зміг завершити гру 12-го туру УПЛ проти "Ворскли".

32-річний хавбек в кінці першого тайму отримав пошкодження у вигляді м'язової травми. Тарас продовжив грати, але на 56-й хвилині попросив заміну через нестерпний біль. Замість нього вийшов Георгій Судаков.

Зазначимо, що Степаненко має перманентні проблеми з меніском в коліні.

Тарас є провідним гравцем збірної України, якій в листопаді належить провести надважливий поєдинок кваліфікації до ЧС з Боснією і Герцеговиною.

"Ворскла" - "Шахтар": підсумки матчу

У цьому поєдинку "Ворскла" програла "гірникам" з рахунком 0:2.

"Шахтар" набрав 29 очок і тепер в таблиці УПЛ ділить перше місце з "Динамо", але в киян матч у запасі. "Ворскла" залишається на третій позиції - у них 24 очки.

Автор: Артем Будрін