Андрій Лунін провів перший матч у поточному сезоні Ліги чемпіонів.

У середу, 8 листопада, в рамках 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА мадридський "Реал" розгромив португальську "Брагу".

Один з героїв цього поєдинку Андрій Лунін прокоментував результат зустрічі. Українець зазначив, що йому було приємно отримати практику в Лізі чемпіонів.

"Не так просто в останній момент дізнатися, що виходиш на матч, але завжди потрібно бути готовим. На щастя, все пройшло так, як я хотів. Про пенальті мені особливо нічого сказати. Спасибі тренеру воротарів "Реала", цей сейв і для нього теж .

Відео дня

Важливо було набрати три очки. Команда гарантувала собі плей-офф Ліги чемпіонів, але попереду ще два матчі. Це дійсно важлива гра для мене, добре, що вдалося не пропустити. Це корисно для моєї впевненості в своїх силах і мого досвіду. Приємно отримати практику в офіційному матчі", - наводить слова Андрія Луніна офіційний сайт "Реала".

Відзначимо, що це був перший матч Андрія Луніна в поточному сезоні Ліги чемпіонів. Українець в останній момент замінив у воротах "Реала" Кепу Аррісабалагу, який травмувався на передматчевій розминці.

Матч проти "Браги" Лунін провів "на нуль". На початку гри українець відбив пенальті і зробив кілька відмінних сейвів протягом поєдинку. У підсумку зустріч "Реала" і "Браги" завершилася розгромною перемогою іспанського клубу з рахунком 3:0, який достроково оформив вихід в плей-офф Ліги чемпіонів.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру українського голкіпера в 8,1 бала. Це одна з найкращих оцінок серед усіх гравців "Реала".

Нагадаємо, Андрій Лунін виступає за "Реал" з 2018 року. Його контракт з клубом розрахований до 2024 року. У поточному сезоні українець зіграв три матчі: один в ЛЧ і два в чемпіонаті Іспанії.

Вас також можуть зацікавити новини: