Перемогу хорватам принесли голи Матео Ковачіча.

У вівторок, 28 березня, відбувся поєдинок другого туру відбору на Євро-2024 з футболу, в якому збірна Туреччини протистояла Хорватії.

Гра проходила на стадіоні "Тімса-Арена" в Бурсі і завершилася з рахунком 2:0 на користь гостей.

Рахунок у грі був відкритий на 21-й хвилині зустрічі - гол з передачі Маріо Пашаліча забив Матео Ковачіч. У кінцівці першого тайму Ковачіч записав собі в актив дубль, подвоївши перевагу своєї команди.

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У другій половині зустрічі команди голів не забивали. Хорватія змогла утримати здобуту перевагу і виграла матч.

Туреччина - Хорватія - 0:2

Голи: Ковачіч, 20, 45+4

Туреччина: Гюнок, Челік, Демірал, Сеюнджю, Кадіоглу, Чалханоглу (Юксек, 38), Озджан, Кекчу (Гюлер, 67), Ундер, Актюркоглу (Йилмаз, 67), Унал

Хорватія: Ліваковіч, Станішич, Шутало, Гвардіол, Барішич, Модріч, Ковачіч, Брозовіч, Перішич ,Пашаліч (Юрановіч, 65), Крамаріч

Попередження: Ліваковіч (62), Гвардіол (69)

Огляд матчу:

Додамо, що в матчі першого туру відбору на Євро-2024 Хорватія сенсаційно втратила очки, зігравши внічию з Уельсом. Туреччина в першій грі кваліфікації ЧЄ перемогла на виїзді збірну Вірменії, яку очолює український тренер Олександр Петраков.

Таким чином, після двох турів відбору на Євро-2024 Туреччина займає третю сходинку з трьома балами, а Хорватія йде на другому місці, набравши чотири очки.

Нагадаємо, ЧЄ-2024 з футболу пройде в Німеччині. У ньому візьмуть участь 24 команди. Прямі путівки на континентальну першість отримають команди, які займуть перші і другі місця в своїх групах.

Чинним переможцем чемпіонату Європи з футболу є збірна Італії, яка у фіналі Євро-2020 перемогла Англію.

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