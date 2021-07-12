Жозе вважає, що група гравців "втекла від відповідальності".

Легендарний португальський тренер Жозе Моурінью проаналізував поразку Англії в фіналі чемпіонату Європи. Він вбачає проблему в тому, що досвідчені футболісти відмовилися бити пенальті, а вирішальні удари в серії одинадцятиметрових завдавали молоді гравці.

Варто зазначити, що керманич англійської збірної по-своєму прокоментував цю невдачу.

Моурінью для The Mirror розібрав цю ситуацію на атоми:

"Я хотів би сказати про момент, який мені як тренеру залишився незрозумілим, а саме заміну Вокера і Хендерсона на Решфорда і Санчо. Перед розіграшем кутового ви втрачаєте двох хороших захисників і міняєте їх на двох гравців, яким потрібно вливатися в гру, та ще й не захисників. Англія могла програти ще тоді. Я цього не міг збагнути".

"Потім вибір пенальтистів. Думаю, складно погодитися, особливо з тим, що бив останнім Сака. Це занадто складно для молодого хлопця. А гравці, які повинні були бути там, втекли від відповідальності. І оскільки Саутгейт чесний хлопець, який захищає своїх футболістів, я не вірю, що Гарет коли-небудь скаже, що гравець A або гравець B уникнув відповідальності, сховався або сказав, що не готовий".

"Тому що я на 100 відсотків упевнений, що один гравець, який міг бути в цій команді, не був у ній, тому що у 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 відмовився пробити пенальті. Іноді такі ситуації трапляються, і чесні люди, такі як Гарет, не викривають гравців".

"Неважливо, великий ти гравець чи ні, в цій ситуації де був Стерлінг? Де був Стоунз? І де був Люк Шоу?"

"І чому Хендерсон або Вокер не залишилися на полі, тому що насправді Решфорду і Санчо дуже, дуже важко вийти й виконати пенальті після одного дотику до м'яча. А довіряти вирішальний пенальті Сака - думаю, для нього це занадто", - поділився думками "Особливий" Жозе.

Нагадаємо, що Моурінью з нового сезону розпочне роботу в знайомій для себе Серії А.

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Італія - Англія: підсумки фіналу

Збірна Італії вдруге в історії стала чемпіоном Європи.

Італія виграла Євро вперше за 53 роки. Це рекордна перерва між перемогами на чемпіонаті Європи.

Італія стала четвертим багаторазовим чемпіоном Європи після Німеччини (3 титулу), Іспанії (3) і Франції (2).

Збірна Англії вперше грала в фіналі чемпіонату Європи.

Люк Шоу забив найшвидший гол у фіналах чемпіонатів Європи - йому знадобилася 1 хвилина 57 секунд.

Леонардо Бонуччі в 34 роки й 71 день став найстаршим автором голу у фіналах Євро.

Бонуччі встановив новий рекорд збірної Італії за кількістю ігор на чемпіонатах Європи - 18. Він обійшов Джанлуїджі Буффона.

Італія - перша команда в історії, яка виграла дві поспіль серії пенальті на чемпіонатах Європи.

Італія не програє вже в 34 матчах поспіль. Від повторення світового рекорду (його ділять Іспанія та Бразилія) її відділяє один матч.

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Автор: Артем Будрін