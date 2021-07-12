Легендарний португальський тренер Жозе Моурінью проаналізував поразку Англії в фіналі чемпіонату Європи. Він вбачає проблему в тому, що досвідчені футболісти відмовилися бити пенальті, а вирішальні удари в серії одинадцятиметрових завдавали молоді гравці.
Варто зазначити, що керманич англійської збірної по-своєму прокоментував цю невдачу.
Моурінью для The Mirror розібрав цю ситуацію на атоми:
"Я хотів би сказати про момент, який мені як тренеру залишився незрозумілим, а саме заміну Вокера і Хендерсона на Решфорда і Санчо. Перед розіграшем кутового ви втрачаєте двох хороших захисників і міняєте їх на двох гравців, яким потрібно вливатися в гру, та ще й не захисників. Англія могла програти ще тоді. Я цього не міг збагнути".
"Потім вибір пенальтистів. Думаю, складно погодитися, особливо з тим, що бив останнім Сака. Це занадто складно для молодого хлопця. А гравці, які повинні були бути там, втекли від відповідальності. І оскільки Саутгейт чесний хлопець, який захищає своїх футболістів, я не вірю, що Гарет коли-небудь скаже, що гравець A або гравець B уникнув відповідальності, сховався або сказав, що не готовий".
"Тому що я на 100 відсотків упевнений, що один гравець, який міг бути в цій команді, не був у ній, тому що у 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 відмовився пробити пенальті. Іноді такі ситуації трапляються, і чесні люди, такі як Гарет, не викривають гравців".
"Неважливо, великий ти гравець чи ні, в цій ситуації де був Стерлінг? Де був Стоунз? І де був Люк Шоу?"
"І чому Хендерсон або Вокер не залишилися на полі, тому що насправді Решфорду і Санчо дуже, дуже важко вийти й виконати пенальті після одного дотику до м'яча. А довіряти вирішальний пенальті Сака - думаю, для нього це занадто", - поділився думками "Особливий" Жозе.
Нагадаємо, що Моурінью з нового сезону розпочне роботу в знайомій для себе Серії А.
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Італія - Англія: підсумки фіналу
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- Італія не програє вже в 34 матчах поспіль. Від повторення світового рекорду (його ділять Іспанія та Бразилія) її відділяє один матч.
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