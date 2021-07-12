Керманич збірної Англії Гарет Саутгейт після прикрої поразки у фіналі Євро-2020 прийняв удар на себе. Він взяв на себе відповідальність за вибір виконавців для серії післяматчевих пенальті.
Перед серією одинадцятиметрових Саутгейт випустив на поле нападників "Манчестер Юнайтед" - Маркуса Рашфорда та Джейдона Санчо. Вони вийшли на 120-ій хвилині замість Джордана Хендерсона і Кайла Вокера відповідно спеціально під пенальті.
Рашфорд в післяматчевій серії влучив у стійку, а постріл Санчо відбив найкращий гравець турніру. Також не забив пенальті Букайо Сака, котрий вийшов на заміну на 70-й хвилині гри.
Слова 50-річного наставника наводить BBC.
"За це відповідаю я. Я вибрав тих, хто б'є виходячи з того, що вони робили на тренуваннях. Ми перемагали як команда, а сьогодні всі разом несемо відповідальність за те, що не змогли виграти цей матч. Але що стосується пенальті - це був мій вибір, який цілком лежить на мені. Ми були добре готові й чудово почали, але, на жаль, не вдалося реалізувати удари. Гравцям не варто дорікати собі за роботу на тренуваннях, тому що вони не могли зробити щось краще або зробити більше", - сказав Саутгейт.
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