Герой фінальної післяматчевої серії пенальті Джанлуїджі Доннарумма став MVP турніру.

Воротаря збірної Італії Джанлуїджі Доннарумму визнали найкращим гравцем всього турніру Євро-2020. У фіналі 22-річний голкіпер став героєм, адже в серії післяматчевих пенальті він парирував два удари суперника.

Нагороду MVP (найбільш цінний гравець) турніру стражу воріт вручив президент УЄФА Александер Чеферін. Про це йдеться на офіційному сайті Спілки європейських футбольних асоціацій.

Згідно з авторитетним німецьким порталом Transfermarkt Доннарумма поки що є вільним агентом. Воротар покинув італійський "Мілан", оскільки не зміг домовитися про умови нового контракту. Наразі він близький до того, щоб поповнити склад ПСЖ. Його орієнтовна вартість - 60 мільйонів євро.

Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте зберіг назву "Євро-2020". Церемонія відкриття турніру пройшла в Римі.

Турнір вперше в історії проходив у 11 різних країнах. Спочатку планувалося провести Євро в 12 країнах, але ірландський Дублін був виключений з числа господарів.

Матчі Євро-2020 проходили з глядачами, але на більшості зі стадіонів трибуни було дозволено заповнювати не на 100%.

Вперше в історії чемпіонатів Європи на турнірі використовували систему відеодопомоги арбітрам - VAR.

У травні була представлена офіційна пісня Євро-2020.

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Автор: Артем Будрін