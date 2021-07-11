Команди ведуть боротьбу за звання чемпіона Європи.

11 липня на "Уемблі" в Лондоні проходить фінальний матч Євро-2020, в якому зустрічаються збірні Італії та Англії.

УНІАН веде онлайн-трансляцію матчу Італія - Англія.

Англійська збірна вийшла вперед вже на 2-й хвилині матчу - в першій же контратаці. Кіран Тріпп'єр подав з правого флангу, Люк Шоу підключився з протилежного флангу і метрів з шести в дотик направив м'яч у сітку.

Відео гола

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Фінал Євро-2020: головне

Євро-2020 стартував 11 червня - церемонія відкриття відбулася в Римі, а вирішальний матч проходить у Лондоні. Символічно, що в ньому грають Італія та Англія.

І Італія, і Англія до фіналу не програвали на Євро-2020.

Збірна Італії грає у фіналі чемпіонату Європи вчетверте в історії, а Англія - вперше, ставши 13-м в історії фіналістом Євро.

Італія може виграти чемпіонат Європи вдруге в історії, а Англія стати одинадцятим чемпіоном в історії.

Всі цифри і факти про фінал - за посиланням.

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Автор: Антон Дудар