Роберт Левандовскі забив дебютний гол за "Барселону".

У неділю, 7 серпня, в рамках фіналу Кубка Гампера "Барселона" приймала мексиканський клуб "УНАМ Пумас". Зустріч пройшла на стадіоні "Камп Ноу".

З перших хвилин зустрічі каталонська команда домінувала, що призвело до її підсумкової перемоги - 6:0.

Цей матч став бенефісом Роберта Левандовскі. Поляк ще в першому таймі забив свій дебютний гол за "Барселону" і віддав два вишуканих асисти.

Також голи у складі "Барселони" забили футболісти Усман Дембеле, П'єр-Емерік Обамеянг, Френкі де Йонг та Педрі, який оформив дубль у цій зустрічі.

За підсумками гри найкращим футболістом фіналу було визнано Роберта Левандовські.

"Барселона" - "УНАМ Пумас" - 6:0

Голи: Левандовскі, 3, Педрі, 5, 19, Дембеле, 10, Обамеянг, 49, де Йонг, 84

Огляд матчу:

Нагадаємо, новий сезон чемпіонату Іспанії з футболу стартує 12 серпня. У матчі першого туру іспанської першості "Барселона" вдома зіграє з "Райо Вальєкано". Зустріч команд відбудеться 13 серпня.

Чинним чемпіоном Іспанії є мадридський "Реал".

Кубок Гампера: що потрібно знати

Кубок Гампера - футбольний товариський турнір, який щорічно організовується футбольним клубом "Барселона".

Вважається одним з найстаріших товариських турнірів.

Вперше був розіграний в 1966 році з ініціативи президента "Барселони" Енріке Льоде. Трофей був названий на честь легендарного п'ятикратного президента-засновника "Барселони" Жоана Гампера.

Частіше за інших цей трофей вигравала каталонська "Барселона" - 46 разів.

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