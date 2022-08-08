У неділю, 7 серпня, в рамках фіналу Кубка Гампера "Барселона" приймала мексиканський клуб "УНАМ Пумас". Зустріч пройшла на стадіоні "Камп Ноу".
З перших хвилин зустрічі каталонська команда домінувала, що призвело до її підсумкової перемоги - 6:0.
Цей матч став бенефісом Роберта Левандовскі. Поляк ще в першому таймі забив свій дебютний гол за "Барселону" і віддав два вишуканих асисти.
Також голи у складі "Барселони" забили футболісти Усман Дембеле, П'єр-Емерік Обамеянг, Френкі де Йонг та Педрі, який оформив дубль у цій зустрічі.
За підсумками гри найкращим футболістом фіналу було визнано Роберта Левандовські.
"Барселона" - "УНАМ Пумас" - 6:0
Голи: Левандовскі, 3, Педрі, 5, 19, Дембеле, 10, Обамеянг, 49, де Йонг, 84
Огляд матчу:
Нагадаємо, новий сезон чемпіонату Іспанії з футболу стартує 12 серпня. У матчі першого туру іспанської першості "Барселона" вдома зіграє з "Райо Вальєкано". Зустріч команд відбудеться 13 серпня.
Чинним чемпіоном Іспанії є мадридський "Реал".
Кубок Гампера: що потрібно знати
- Кубок Гампера - футбольний товариський турнір, який щорічно організовується футбольним клубом "Барселона".
- Вважається одним з найстаріших товариських турнірів.
- Вперше був розіграний в 1966 році з ініціативи президента "Барселони" Енріке Льоде. Трофей був названий на честь легендарного п'ятикратного президента-засновника "Барселони" Жоана Гампера.
- Частіше за інших цей трофей вигравала каталонська "Барселона" - 46 разів.