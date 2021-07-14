Футбольний агент Олег Авдиш розповів про те, скільки заробляють футболісти в клубах Української Прем'єр-Ліги.
Про це повідомляє "Чемпіон".
За словами Авдиша, середня зарплата в клубах, без урахування "Шахтаря" і "Динамо", становить близько 5 тисяч доларів на місяць. Між двома грандами і всіма іншими клубами існує прірва у фінансовому плані.
Скільки заробляють футболісти в клубах УПЛ: рейтинг
- "Шахтар" - 2 мільйони доларів на рік
"Шахтар" щорічно показує плюсовий баланс у фінансовій звітності і може дозволити собі платити легіонерам суми в районі 2 мільйонів доларів на рік і ненабагато менше гравцям української збірної.
- "Динамо" - до 1 мільйона доларів на рік
Оклад, сума якого наближається до мільйона доларів за рік, є тільки у кількох гравців киян. Зарплати інших футболістів, в тому числі і "збірників", в кілька разів менше.
"Дніпро-1" - до 15 тисяч доларів на місяць
На третьому місці в рейтингу - дніпровський клуб. "Дніпро-1" - один з небагатьох клубів УПЛ, який може дозволити собі купувати гравців за гроші, а не брати тільки вільних агентів. Стеля зарплат у клубі - 15 тисяч доларів.
- "Зоря" - 6-10 тисяч доларів на місяць
Бронзовий призер УПЛ не може дозволити собі платити гравцям більше 10 тисяч доларів на місяць. Саме з цієї причини півзахисник Дмитро Іванисеня перейшов до російського клубу, де буде заробляти в 2-3 рази більше.
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- Рівень зарплат в інших клубах УПЛ
"Колос" - до 10 тисяч доларів на місяць
"Ворскла" - від 3 до 10 тисяч доларів на місяць
"Металіст-1925" - від 3 до 6 тисяч доларів на місяць
"Олександрія" - до 5 тисяч доларів на місяць
"Десна" - до 4 тисяч доларів на місяць
"Рух" - до 4 тисяч доларів на місяць
"Інгулець" - до 4 тисяч доларів на місяць
"Чорноморець" - 2-4 тисячі доларів на місяць
"Верес" - 2-3 тисячі доларів на місяць
ФК "Львів" - 2-3 тисячі доларів на місяць
"Верес" - 2-3 тисячі доларів на місяць
"Минай" - 1-2 тисячі доларів на місяць
"Маріуполь" - в клубі виступають в основному орендовані у "Шахтаря" футболісти, і зарплата залежить, в тому числі від окладу гравців в донецькому клубі.
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Вже затверджений календар першого кола УПЛ.
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