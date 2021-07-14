Між "Шахтарем" і "Динамо" та всіма іншими клубами існує серйозна прірва.

Футбольний агент Олег Авдиш розповів про те, скільки заробляють футболісти в клубах Української Прем'єр-Ліги.

Про це повідомляє "Чемпіон".

За словами Авдиша, середня зарплата в клубах, без урахування "Шахтаря" і "Динамо", становить близько 5 тисяч доларів на місяць. Між двома грандами і всіма іншими клубами існує прірва у фінансовому плані.

Скільки заробляють футболісти в клубах УПЛ: рейтинг

"Шахтар" - 2 мільйони доларів на рік

"Шахтар" щорічно показує плюсовий баланс у фінансовій звітності і може дозволити собі платити легіонерам суми в районі 2 мільйонів доларів на рік і ненабагато менше гравцям української збірної.

"Динамо" - до 1 мільйона доларів на рік

Оклад, сума якого наближається до мільйона доларів за рік, є тільки у кількох гравців киян. Зарплати інших футболістів, в тому числі і "збірників", в кілька разів менше.

"Дніпро-1" - до 15 тисяч доларів на місяць

На третьому місці в рейтингу - дніпровський клуб. "Дніпро-1" - один з небагатьох клубів УПЛ, який може дозволити собі купувати гравців за гроші, а не брати тільки вільних агентів. Стеля зарплат у клубі - 15 тисяч доларів.

"Зоря" - 6-10 тисяч доларів на місяць

Бронзовий призер УПЛ не може дозволити собі платити гравцям більше 10 тисяч доларів на місяць. Саме з цієї причини півзахисник Дмитро Іванисеня перейшов до російського клубу, де буде заробляти в 2-3 рази більше.

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Рівень зарплат в інших клубах УПЛ

"Колос" - до 10 тисяч доларів на місяць

"Ворскла" - від 3 до 10 тисяч доларів на місяць

"Металіст-1925" - від 3 до 6 тисяч доларів на місяць

"Олександрія" - до 5 тисяч доларів на місяць

"Десна" - до 4 тисяч доларів на місяць

"Рух" - до 4 тисяч доларів на місяць

"Інгулець" - до 4 тисяч доларів на місяць

"Чорноморець" - 2-4 тисячі доларів на місяць

"Верес" - 2-3 тисячі доларів на місяць

ФК "Львів" - 2-3 тисячі доларів на місяць

"Верес" - 2-3 тисячі доларів на місяць

"Минай" - 1-2 тисячі доларів на місяць

"Маріуполь" - в клубі виступають в основному орендовані у "Шахтаря" футболісти, і зарплата залежить, в тому числі від окладу гравців в донецькому клубі.

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З нового сезону чемпіонат України розширено до 16 учасників. Команди зіграють у два кола.

З першої ліги в УПЛ піднялися "Верес", "Чорноморець" та "Металіст-1925".

Замість "Олімпіка", який знявся з чемпіонату, у сезоні виступить "Минай".

Чемпіонський титул захищатиме "Динамо" Київ.

Вже затверджений календар першого кола УПЛ.

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Автор: Антон Дудар