ФК "Рух" не задоволений тим, що їм заборонили грати на стадіоні "Україна".

Львівський "Рух" може припинити своє існування через заборону проводити матчі Української Прем'єр-ліги на стадіоні "Україна". Напередодні ще один клуб УПЛ офіційно призупинив свою діяльність.

Українська асоціація футболу опублікувала свіжий список стадіонів, які відповідають структурним критеріям категорій УАФ. Головна зміна торкнулася львівського стадіону "Україна", який втратив третю категорію і був переведений в список стадіонів другої категорії. Це означає, що відтепер на ньому не можуть проводитися матчі Української Прем'єр-ліги.

На стадіоні "Україна" свої матчі в УПЛ планували проводити футбольні клуби "Рух" і "Львів".

Керівництво ФК "Рух" обурене рішенням УАФ та назвало це свавіллям. На своєму сайті "Рух" розмістив розгорнуту заяву з застереженням припинити своє існування. Нижче подано основні тези, які озвучило керівництво команди, а повний лист-звернення можна прочитати на сайті клубу.

"ФК "РУХ" ОФІЦІЙНО ЗАСТЕРІГАЄ УАФ: КЛУБ ГОТОВИЙ ПРИПИНИТИ СВОЄ ІСНУВАННЯ!

І це не ультиматум, і не погроза, це - констатація факту!

Офіційна заява футбольного клубу "Рух"!

Відбулось чергове свавілля в українському футболі, яке вкотре продемонструвало, як "Цар всія футболу" і Вадим Костюченко в ручному режимі "управляють" футболом. Сьогодні, 9-го липня 2021 року, Служба стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ оприлюднила новий "Список стадіонів, які відповідають структурним критеріям чотирьох категорій УАФ". Згідно з цим списком, зокрема, стадіон "Україна" позбавлено 3-ї категорії та переведено до 2-ї, а, відтак, проводити поєдинки Української Прем’єр-ліги на ньому не дозволяється.

За дивним збігом, чутки та приватні дзвінки зі стін Будинку Футболу про таку перспективу з’явилися у футбольному середовищі одразу після того, як ФК "Рух" задекларував саме стадіон "Україна" як головний стадіон для проведення домашніх матчів під час процедури атестації на сезон 2021/2022, а саме рішення - безпосередньо у відповідь на спільний лист трьох професійних клубів Львова до Прем’єр-ліги та ПФЛ України про готовність координовано планувати свої домашні матчі на цьому стадіоні та спільно готувати його до цих матчів.

Тільки вдумайтесь: стадіон, на якому ще недавно грала свої офіційні матчі Національна команда України з футболу, стадіон, на якому УЄФА проводила матчі Групового етапу Ліги Європи (так – саме УЄФА, а не клуби-учасники є відповідальними організаторами матчів цих змагань), стадіон, поле якого і до нині залюбки резервують суперники чоловічої та жіночої Національних команд та клубів-учасників Єврокубків для позарегламентних передматчевих тренувань у Львові - визнано непридатним для проведення матчів української Прем’єр-ліги.

Рішення по стадіону "Україна" - абсолютно замовне! Його замовник, ми твердо переконані - "Цар всія футболу". Виконавець замовлення - Вадим Костюченко. Мета замовлення - показати, хто "рулить" в нашому футболі, хто тут патрон і до кого треба приходити на поклін і з ким вирішувати питання. Сміємо нагадати шановним панам з УАФ: львів‘ян ще ніхто на коліна не ставив і не поставить. Можете в цьому не сумніватись!

Таким чином, на футбольний клуб "Рух" здійснюється жорсткий тиск з боку УАФ, яка своїм рішенням може знищити ще один клуб УПЛ, стерти його з футбольної мапи України. Переїжджати і грати домашні матчі на стадіоні іншого міста і ставати черговим клубом-безхатьком наміру не маємо.

Працювати і віддаватися на благо і розвиток футболу у такій системі - немає сенсу. Відтак, офіційно заявляємо, якщо до 3-го туру УПЛ, в якому "Рух" повинен зіграти перший домашній матч у новому сезоні, керівництво УАФ не дозволить проводити матчі УПЛ на стадіоні "Україна", "Рух" та професійна дитяча Академія клубу припинять свою діяльність.

Думай-ТЕ!

Вирішуй-ТЕ!

P.S. Сьогодні ж, навздогін рішенню УАФ про позбавлення стадіону "Україна" 3-ї категорії, керівництво "Арени Львів" надіслало ФК "Рух" нову "комерційну" пропозицію - збільшивши орендну плату за один матч ще на 30% - до 270 тис. грн. за матч. Це, мабуть, "комісія" керівництву УАФ за лобіювання інтересів?", - йдеться у заяві львівського "Руху".

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Автор: Артем Будрін