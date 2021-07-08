Донецький клуб призупинив свою діяльність.

Донецький "Олімпік" не братиме участі в Українській Прем'єр-лізі в сезоні 2021-2022.

Про це повідомив президент "Олімпіка" Владислав Гельзін, передає сайт клубу.

Гельзін підкреслив, що це "непростий", але "обдуманий і зважений крок".

"Клуб призупиняє свою діяльність, але на цьому ми не ставимо крапку. Я вірю, що настане час, коли футбольний клуб "Олімпік" знову буде радувати своїх уболівальників яскравими виступами. А сама гра буде проходити за одними для всіх правилами не тільки на полі, але і за його межами. Адже футбол в Україні люблять, і ми пишаємося, що "Олімпік" назавжди залишиться в його історії", - заявив Гельзін.

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Нагадаємо, раніше УАФ відсторонила Гельзіна від футбольної діяльності на п'ять років. Очевидно, саме з цим пов'язано рішення призупинити діяльність клубу.

"Олімпік": історія клубу

"Олімпік" був заснований 15 липня 2001 року.

У сезоні 2004-2005 команда дебютувала на професійному рівні - у Другій лізі України, а в сезоні 2013-2014 завоювала право підвищитися з першої ліги в УПЛ.

Перед стартом в українській Прем'єр-лізі "Олімпік" був змушений переїхати з Донецька до Києва.

Дебютувавши в УПЛ в 2014 році, "Олімпік" не вилітав з вищого дивізіону. А найкращим результатом команди стало четверте місце в сезоні 2016-2017.

У 2017 році "Олімпік" дебютував у єврокубках, але не зумів пройти грецький ПАОК у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Минулий сезон донецький клуб завершив на 13-му місці в УПЛ.

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Автор: Антон Дудар