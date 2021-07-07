Дмитро Іванісеня гратиме в Росії.

Екс-півзахисник луганської "Зорі" Дмитро Іванисеня підписав контракт з російським клубом "Крилья Совєтов".

Раніше вже повідомлялося, що Іванісеня прибув до розташування самарського клубу. Тепер же сайт "Крил" підтвердив трансфер гравця.

27-річний українець підписав контракт на три роки.

"Щиро радий приєднатися до команди. З честю і гідністю захищатиму кольори такого клубу, як "Крилья Совєтов", - прокоментував свій трансфер Іванисеня в Instagram.

Читайте також"Поважаю Росію": екс-тренер Динамо та збірної України відреагував на скандал з формою

Дмитро Іванисеня: кар'єра

Іванисеня є вихованцем донецького "Шахтаря", але закріпитися у складі гірників не зміг. Дмитро неодноразово був в оренді в "Маріуполі".

У сезоні 2018/19 Іванисеня вирішив поїхати за кордон і підписав контракт з тбіліським "Динамо".

Останні два сезони Іванисеня грав у луганській "Зорі". У минулому сезоні він провів 21 поєдинок в УПЛ і відзначився п'ятьма забитими м'ячами.

Іванисеня у своєму активі має одну гру за національну збірну України. Восени 2019 року він дебютував за "жовто-синіх" у матчі проти Естонії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар