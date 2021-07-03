Дмитро Іванісеня в Зорі був одним з ключових виконавців / фото ФК Зоря
Опорний півзахисник Дмитро Іванісеня, котрий покинув луганську "Зорю", вирішив продовжити своє кар'єру в Росії.
27-річний хавбек розраховує підписати довгострокову угоду з "Крильями Совєтов".
Команда з Самари у своєму Twitter підтвердила, що Іванісеня прибув до них на збори, які зараз проходять у Сербії.
В минулому сезоні самарський клуб переміг в російській Першій лізі й здобув промоушен до РПЛ.
Нагадаємо, що "Зоря" вже підсилилася двома футболістами "Динамо".
Дмитро Іванісеня: кар'єра
- Іванісеня є вихованцем донецького "Шахтаря", але закріпитися у складі гірників не зміг. Дмитро неодноразово був в оренді у "Маріуполі".
- В сезоні 2018/19 Іванісеня вирішив поїхати за кордон і підписав контракт з тбіліським "Динамо".
- Останні два сезони Іванісеня грав у луганській "Зорі". В минулому сезоні він провів 21 поєдинок в УПЛ й відзначився п'ятьма забитими м'ячами.
- Іванісеня у своєму активі має одну гру за національну збірну України. Осінню 2019 року він дебютував у спарингу проти Естонії.
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